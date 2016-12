De David Bowie a Carlos Villagra Marsal, Juan Gabriel, Umberto Eco, Prince, Pedro Ortega y recientemente George Michael. Las personalidades que nos dejaron a lo largo de este año. David Bowie El músico británico David Bowie falleció el 10 de enero luego de una larga batalla contra el cáncer. Este ícono de la cultura pop tenía 69 años. A través de las redes sociales se anunció que el cantante falleció acompañado de sus seres queridos. Harper Lee La escritora estadounidense Harper Lee, autora “Matar a un ruiseñor”, murió el 19 de febrero en el estado de Alabama, a la edad de 89 años. Germán Ruiz El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) falleció el 27 de febrero como consecuencia de una enfermedad del corazón. Quedó como titular de la entidad el ganadero Fidel Zavala. Carlos Villagra Marsal El influyente autor paraguayo, una figura clave en la literatura nacional, murió el 10 de marzo tras una larga batalla contra el cáncer. Juan Gabriel “El Divo de Juárez” falleció el domingo 28 de agosto, en Santa Mónica, California, a causa de un ataque cardiaco. Tenía 66 años. Su fama en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa comenzó en la década de 1970. Umberto Eco El escritor y semiólogo italiano Umberto Eco -quien criticó a lo largo de su vida la manipulación en el periodismo y la corrupción, autor de obras inolvidables como “El nombre de la rosa”-, falleció el 20 de febrero en su casa a los 84 años. Estaba aquejado de cáncer desde hace tiempo. Mariano Mores El compositor, pianista y director de orquesta de tango argentino Mariano Mores falleció el 13 de abril a los 98 años. El artista le puso música a multitud de temas, junto a autores como Enrique Santos Discépolo y Homero Manzi. Juan Rómulo Gauto El periodista Juan Rómulo Gauto partió en horas de la noche del 8 de enero a los 80 años. Fue uno de los considerados patriarcas del periodismo paraguayo. Edgar Mitchell El astronauta estadounidense Edgar Mitchell, uno de los pocos afortunados que pisó la Luna adonde llegó como parte del Apolo 14 en 1971, murió el 4 de febrero a los 85 años. Nick Menza Nick Menza, exbaterista de la banda estadounidense Megadeth, murió el 21 de mayo a los 51 años de un aparente ataque al corazón cuando tocaba en el escenario de un club de jazz de Los Ángeles (California). Prince El popular cantante y compositor estadounidense Prince falleció el 21 de abril a los 57 años. Su cuerpo fue encontrado en su residencia ubicada en una finca conocida como Paisley Park, en Minnesota. Rosa O’Hara de Benegas La reconocida docente y gastrónoma Rosa O’Hara de Benegas falleció el 8 de junio. Fue fundadora de la primera escuela de cocina en nuestro país, en el año 1970. Alan Rickman El actor británico Alan Rickman, que interpretó al profesor Severus Snape en las películas de la saga Harry Potter y a recordados villanos en filmes de Hollywood, murió de cáncer el 14 de enero a los 69 años. Carlos González El conocido decorador de eventos Carlos González falleció el 12 de junio de un infarto, a los 53 años. Se ubicó como una personalidad de la escena social paraguaya. Darrell Ward A sus 52 años, el actor que saltó a la fama tras su participación en la serie del History Channel, Ice Road Truckers, murió junto a su copiloto al estrellarse el avión en el que viajaban el domingo 28 de agosto, en el sureste de Missoula, en Montana. Rubén Aguirre El famoso “Profesor Jirafales” del ciclo de Chespirito falleció el viernes 17 de junio, a los 82 años, después de haber sido hospitalizado a causa de una severa neumonía. Juan Carlos Mesa El actor, guionista y director de cine y televisión Juan Carlos Mesa, icono del humor en Argentina, falleció el 2 de agosto en Buenos Aires a los 86 años de edad. Kenny Baker El actor británico Kenny Baker, famoso por encarnar al androide R2-D2 en la saga fantástica “Star Wars”, murió el 14 de agosto a los 83 años después de una larga enfermedad. Mihaly 'Michu' Meszaros Michu Meszaros, el hombre que llevaba el traje de Alf, falleció el 13 de junio a los 76 años, una semana después de haber sido encontrado inconsciente en el baño de su casa por su manager Dennis Varga. Christina Grimmie El 11 de junio, Christina Grimmie, la exconcursante de la popular competencia de canto The Voice, murió después de recibir varios disparos durante una presentación de Orlando. George Martin El productor de algunos éxitos más conocidos de The Beatles murió el 8 de marzo a los 90 años. Muhammad Ali El legendario boxeador falleció el viernes 3 de junio, a los 74 años. El púgil llevaba más de tres décadas luchando contra el parkinson. Fidel Castro El líder de la Revolución Cubana, expresidente de Cuba y uno de los símbolos mundiales del comunismo falleció a los 90 años el 25 de noviembre en La Habana. Frank Sinatra Jr. El hijo del recordado cantante falleció a los 72 años el 16 de marzo, tras sufrir un ataque al corazón. Jorge Aleksy Von Horoch El prestigioso artista plástico Jorge Aleksy Von Horoch Fretes falleció el 1 de noviembre, a los 75 años. Pedro Ortega El músico paraguayo Pedro Ortega falleció el 24 de noviembre a causa de una infección respiratoria. El artista padecía una infección generalizada. Peter Vaughan El actor británico Peter Vaughan, conocido por su papel en la serie de televisión “Game of Thrones”, murió el 6 de diciembre a los 93 años. Murió pacíficamente, rodeado de su familia. Zsa Zsa Gabor La legendaria actriz de Hollywood Zsa Zsa Gabor murió de un ataque del corazón el 18 de diciembre a los 99 años en su mansión de Bel Air (Los Ángeles, EE.UU.). Eliseo Subiela El director de cine argentino Eliseo Subiela murió el 25 de diciembre a los 71 años. No se precisaron las causas de su muerte. Idalino Bianconi Villalba El comisario general director Idalino Bianconi Villalba, quien fue comandante de la Policía Nacional por unos meses durante el gobierno de Fernando Lugo, falleció el 26 de diciembre a causa de un cáncer de pulmón. Carrie Fisher La actriz mundialmente famosa por interpretar a la princesa Leia en la saga “Star Wars” falleció el 27 de diciembre a los 60 años, días después de haber sido hospitalizada a causa de un infarto. George Michael El cantante y compositor británico George Michael murió en su hogar a los 53 años el domingo 25 de diciembre. Según su personal, “murió serenamente en su casa”. Fuente: ABC Color