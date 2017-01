El anuncio de las películas nominadas es la verdadera antesala a los Oscar. Pero no siempre atesorar un número alto de nominaciones supone garantía de recibir la estatuilla en la ceremonia. Así le ocurrió a El anuncio de las películas nominadas es la verdadera antesala a los Oscar. Pero no siempre atesorar un número alto de nominaciones supone garantía de recibir la estatuilla en la ceremonia. Así le ocurrió a El color púrpura , la película de Steven Spielberg que en 1985 se las prometía felices con 11 nominaciones. Ni una sola se convirtió en premio. También se fue de vacío, con el mismo número de reconocimientos, Paso decisivo (1977), un filme sobre el mundo de la danza protagonizado por Anne Bancroft Shirley MacLaine , y el bailarín y coreógrafo Mijaíl Barýshnikov

Más cerca en el tiempo, La gran estafa americana (2013) no convirtió en premio ninguna de sus diez nominaciones, entre ellas a mejor película, director, actor y actriz. El mismo extraño mérito comparten Valor de ley (2010) y Gangs of New York (2002), la película de Martin Scorsese, un director que solo ha recibido un premio de la Academia en su carrera, por Infiltrados (2006).

En el extremo contrario de las estadísticas, cinco películas lograron premio para cada una de sus nominaciones. El caso más llamativo es el de El señor de los anillos: El retorno del Rey (2003), con nada menos que 11 nominaciones y 11 premios. El último emperador, de Bernardo Bertolucci, fue premiada con nueve estatuillas, tantas como nominaciones tenía, como también le ocurrió a la comedia musical Gigi (Vincente Minnelli, 1958). Aunque menos destacadas, Sucedió una vez (1934) y Matrix (1999) recibieron los cinco y cuatro Oscar para los que estaban nominadas.

En el palmarés de los mayores nominados, Walt Disney es el primero: lo ha sido 59 veces en un sinnúmero de categorías (desde la obvia de animación a la de documental o sonido), que se sustanciaron en 26 premios, incluyendo los honoríficos. Le sigue el compositor John Williams (45 a la mejor banda sonora y cinco a la mejor canción, que luego fueron cinco estatuillas). Otro compositor, Alfred Newman (La canción de Bernadette, Siempre en tus brazos) acumuló 43, que quedaron en 9 Oscar, y el director de arte Cedric Gibbons (Luz de gas, Julio César, Un americano en París), 38, que terminaron siendo 11 premios.

Fuente: El Pais