La cantautora Lizza Bogado presenta mañana un concierto, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane, en donde comparte temas de su autoría, junto a "un invitado especial", que será una sorpresa, adelanta la artista. Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla La cantante Lizza Bogado presenta su primer concierto del año, titulado De madre a hijo, en el marco del ciclo de verano 2017 del Teatro Municipal, mañana miércoles, a las 20.30, en el escenario situado en Presidente Franco y Alberdi. La presentación será junto a músicos invitados y un cantante que "será una sorpresa", dice la cantautora. Acceso G. 50.000, en venta en el teatro. "Este recital es importante, pues es la primera vez que tomo el desafío de interpretar solo mis canciones, hechas en letra y música; canciones de corte popular y otras conocidas, que hace mucho tiempo no se escuchan y las traemos de vuelta con unos arreglos muy frescos, de la mano de Óscar Fadlala", comenta Lizza. La artista adelanta que compartirá "una gran sorpresa" con el público que le sigue, amigos, parientes. "La persona que me acompañará en el show tiene una voz como para hacer una excelente carrera como baladista. Esa noche sabrán quién es. Las canciones en las que este invitado me acompañará son de un repertorio no tan escuchado, pero que son joyas de la música popular paraguaya", dice. BALADAS. Acerca de la participación de su invitado sorpresa, Bogado reflexiona: "Creo que hay un hermoso lugar que nos dejó el querido Marco de Brix, el gran baladista que tuvimos por décadas en Paraguay, y no conozco otra figura que pueda igualarse a él. Sin embargo, creo que esta voz puede caminar ese trayecto de estilo baladístico", augura, acerca de la voz que será presentada esa noche, a través de canciones románticas, y "sensibles". Por otra parte, Bogado desglosa que en este momento se encuentra transitando el camino artístico de la composición. "Lo hago con temas que van hablando de retazos de mi vida, de experiencias. Es más, esa noche estreno un par de canciones que aún no están grabadas", confiesa Lizza. COMPOSICIÓN. Para la artista, un gran aliento para "animarse" a recorrer este camino fueron las palabras de apoyo de referentes de la música, como las del fallecido César Cataldo, del maestro Remigio Pereira y el propio Óscar Fadlala. "Él (Óscar) siempre me está alentando y me acompaña en todas mis locuras, y ahora se animó a dirigir todo esto. Será un ambiente intimista, donde estaremos en un escenario descontraído, inclusive tomando una copa de vino tinto, para celebrar la vida, celebrar las cosas hermosas que nos suceden, y también las no tanto, porque de eso trata la vida, de desafíos, caídas y levantadas, y sobre todo de recomponerse a las adversidades que nos tocan", reflexiona Lizza. Fuente: Ultima Hora