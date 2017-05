Hoy a las 18:00 se realizará una visita guiada a la exposición “Pyapy: el valor del pulso”, del artista paraguayo Arnaldo Cristaldo, en la sala Olga Blinder del Centro de Artes Visuales/ Museo del Barro (Grabadores del Cabichui 2716 c/ Emeterio Miranda). Con esta visita se dará por clausurada la muestra, que fue habilitada el pasado 22 de marzo, con curaduría y textos de Lía Colombino. La visita, que será gratuita, estará a cargo del propio artista y de Lía Colombino. “Hace ya tiempo que Arnaldo Cristaldo ha sido capturado por ciertos símbolos, oficiales o no. Había encontrado una veta, el filón de una mina que tuvo él la urgencia de cavar. Quería llegar al fondo de la cosa. Encontrar el otro lado, la piedra caliente del centro. Se valió de esos símbolos o ellos de él, no sabemos. Él quiso decir con ellos algo de lo que esconde el hábito, la costumbre. Ellos se valieron quizá de él, para rebelarse en contra de aquello que representan pretendiendo no tener doblez, pliegue, mácula”, señala Lía Colombino en la presentación de la muestra. Arnaldo Cristaldo nació en Asunción, Paraguay en 1977. Inició su contacto con el arte en el Instituto Superior de Bellas Artes de Asunción, en el cual finalizó la carrera de Licenciatura en Artes Plásticas. Ganó el primer lugar del Premio Henri Matisse en 2016, con la obra “Descalzado”. En sus exposiciones anteriores ha trabajado con la bandera paraguaya buscando otros significados. Entre sus exposiciones recientes podemos mencionar “En desarme” (2008), en el Centro Cultural Citibank y “Sombrío” (2013), en el mismo lugar. También participó en las muestras colectivas “Inestable” (2015), en el CAV/Museo del Barro; “Paragua’u - Ficciones y contraficciones” (2016), en la réplica de la Estación de tren de Encarnación, y “Zona limítrofe” (2016), en la Feria de arte Contemporáneo, del CC Cabildo, de Córdoba, Argentina. FUENTE ABC DIGITAL