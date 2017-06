Una gran aliada del cine: la música. El nuevo filme Maneglia y Schémbori gesta sus sonidos durante dos maratónicas jornadas El 7 de setiembre llega a los cines quizás la película más esperada del año en Paraguay. Y no hablamos de un tanque de Hollywood ni de la más premiada en Cannes. La sucesora de la universal 7 cajas finalmente llegará a la pantalla con su universo particular: aventuras, pozos, risas y tesoros por hallarse en el populoso barrio de la Chacarita. La banda sonora -como debe ser- acompañará las emociones de los personajes a lo largo del relato. Para eso, y durante dos días, un numeroso equipo de músicos dedica sus horas a la grabación de la banda sonora original del film. La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) por primera vez en su historia pone música original a una película. En total, 71 músicos dan vida a las obras compuestas por Derlis González, autor de la banda sonora de Lectura según Justino (2013), ópera prima de Arnaldo André. “Fue genial el proceso. Trabajar con Tana y Juanca es genial”, dice el compositor. Sobre la cinta, González destaca el humor, tan característico de sus realizadores. Su mayor desafío como compositor, dice, fue la creación del tema principal de la película. “Es como la melodía principal de ellos buscando el tesoro; encontrar esa melodía me tomó 25 días, más o menos (...). Tenía que ser una mezcla de humor, aventuras, tensión, acción... encontrar ese balance perfecto fue lo mas difícil”. Las sesiones de grabación contaron con la producción de Sergio Cuquejo, reconocido productor musical, arreglista y director de orquesta. Fue él quien, además, tomó la batuta para dirigir a los músicos de la OSN. “Mi trabajo empieza con la producción musical: chequear que las canciones estén acordes con las escenas; traducir eso a lo que es orquesta”. FUENTE ABC