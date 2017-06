El cantautor español Alejandro Sanz recibirá un tributo como "Persona del Año 2017" durante una gala que tendrá lugar en La Vegas (EE.UU.) el próximo 15 de noviembre, informó este lunes la Academia Latina de la Grabación. EFE Sanz, ganador de tres premios Grammy y 18 premios Grammy Latinos, será homenajeado por su arte y sus importantes contribuciones filantrópicas a organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Save the Children y Greenpeace, entre otras, señaló la organización. El creador e intérprete de éxitos como "Corazón partío" se declaró "feliz e ilusionado de poder vivir lo que va a ser una noche emocionante rodeado de amigos y compañeros" en el Mandalay Bay Convention Center de Las Vegas, según un comunicado de la Academia, con sede en Miami (EE.UU.).



"He participado de alguna de estas galas como invitado y es un evento muy especial dentro de las celebraciones alrededor de los Latin Grammy. Agradecido y deseando que llegue el momento para descubrir todas las sorpresas", subrayó.



La gala precederá a la entrega de los Grammy Latinos, que tendrá lugar al día siguiente también en Las Vegas, e incluirá un concierto en honor a Alejandro Sanz con interpretaciones de su repertorio de canciones por parte de colegas y amigos.



El premio de Persona del Año se entrega a los músicos como reconocimiento de sus logros artísticos en la industria musical latina y por su filantropía.



Anteriormente se ha otorgado este honor a Marc Anthony, Roberto Carlos, Joan Manuel Serrat, Miguel Bosé, Caetano Veloso, Shakira, Plácido Domingo, Juan Gabriel, Gloria Estefan, Juan Luis Guerra, Ricky Martin, José José, Carlos Santana, Gilberto Gil, Vicente Fernández, Julio Iglesias y Emilio Estefan.



"Al principio de su carrera, Alejandro Sanz debutó en los escenarios con una guitarra al hombro, una gran pasión por la música y enorme talento", expresó Gabriel Abaroa, presidente y director gerente de la Academia Latina de la Grabación.



"Después de unos años y con la ayuda de sus letras y armonías contagiosas, sigue seduciendo nuestros sentidos por décadas y su obra ha pasado a ser parte esencial de nuestra vida diaria", agregó.



Abaroa destacó de Sanz su "trabajo filantrópico y liderazgo, además de su música inspiradora".



Rafa Sardina, tres veces ganador del Grammy y nueve veces del Latin Grammy, será el productor ejecutivo del evento Persona del Año 2017.



Los ingresos netos de la gala beneficiarán a la Fundación Cultural Latin Grammy, cuya misión es ayudar a concienciar y apreciar a nivel internacional los aportes que hacen la música latina y sus creadores a la cultura mundial, mediante becas, subvenciones y programas educativos.



Desde su debut en 1991 con "Viviendo Deprisa" y con su más reciente álbum de estudio en 2015 "Sirope", Sanz ha llegado a ser uno de los artistas más conocidos e influyentes del mundo, con más de 25 millones de discos vendidos.



De los 16 álbumes que ha publicado, todos han sido multiplatino en España, Latinoamérica o Estados Unidos.



A lo largo de su carrera, Sanz ha colaborado con diferentes artistas de renombre de todas partes del mundo, incluyendo intérpretes como Alicia Keys, Shakira, Destiny's Child, Laura Pausini, The Corrs, Ivete Sangalo, Emeli Sandé, Juanes, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Alejandro Fernández y Tony Bennett.



"Un Zombie a La Intemperie", el primer sencillo de su álbum "Sirope", (producido por Sanz y Sebastian Krys), llegó al número 1 en las carteleras de iTunes en España, Latinoamérica y Estados Unidos.



Entre otras muchas distinciones, Sanz cuenta con el título de Doctor Honoris Causa del Berklee College of Music en Boston. FUENTE ULTIMA HORA