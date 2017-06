La Orquesta de Cámara Municipal de Asunción (OCMA) ofrecerá hoy, a las 20:30, su segundo Concierto de la Temporada Cultural. Será en la Sala Baudilio Alió del Teatro Municipal Ignacio A. Pane. La OCMA, bajo la dirección del maestro Miguel Ángel Echeverría, ofrecerá este concierto con la actuación de la violinista Jeannette Bogado, como solista invitada. La acompañarán otros artistas invitados como Hilaria Ferrari (fagot), Gabriel Graziani (oboe), Arturo Benítez (corno) y Susana García (corno). El programa a ser desarrollado contempla las siguientes obras: Concierto Grosso Op. 3 Nº 11, de Antonio Vivaldi; Concierto Nº 4 en Re Mayor para Violín y Orquesta y la Sinfonía 40 de Wolfgang A. Mozart. “Uno de nuestros objetivos en la OCMA es darle oportunidad a los jóvenes instrumentistas que sobresalen para que se proyecten como artistas. Ella está con nosotros desde este año como violinista y vi que tiene un gran potencial. Es muy estudiosa, entonces la invité para actuar en este concierto como solista”, destacó el maestro Miguel Ángel Echeverría, director de la OCMA, acerca de Bogado. “Es muy emocionante tener la posibilidad de tocar con la orquesta en el rol de solista. Y ahora se me da con el plus de que Mozart es mi compositor favorito. Me gustan sus composiciones, porque me parecen sublimes, hay pureza y transparencia en su música”, comentó Jeannette Bogado, la violinista que mostrará esta noche sus cualidades interpretativas con el instrumento. Si bien Jeannette ya actuó como solista con otras agrupaciones musicales, está será su primera experiencia con la OCMA. “Tocar con esta orquesta es un valor muy importante para mi carrera. Ser solista te permite crecer como profesional y abre puertas a las oportunidades”, subrayó. La violinista inició sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música en el año 2002. A partir del año 2007 continuó sus estudios de Lenguaje Musical, Violín y Música de Cámara en la Escuela Musical Miranda, donde culminó el profesorado de violín. En el 2016 terminó la Licenciatura en Música en el Instituto Superior de Bellas Artes. Integró en el 2006 la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay, luego la Camerata Miranda y la Orquesta de la Universidad del Norte. Este concierto de la OCMA está organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad y la Sociedad Filarmónica de Asunción, con el apoyo de la Fundación Itaú y Petrobras. El acceso será gratuito. FUENTE ABC