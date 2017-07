El cómico italiano Paolo Villaggio, conocido por sus guiños satíricos a la cultura popular italiana a través del personaje de "Ugo Fantozzi", falleció en Roma a la edad de 84 años, anunció su hija a través de las redes sociales. "Adiós papá, ahora eres de nuevo libre para volar", fue el mensaje que la hija de Villaggio, Elisabetta, publicó en internet, acompañado por una foto de juventud su padre agarrando de la mano a sus dos hijos, ella y su hermano Pierfrancesco.



El cómico, nacido en Génova en 1932, ha muerto después de pasar varios días hospitalizado en una clínica privada de Roma a causa de una serie de complicaciones derivadas de su diabetes, informan los medios locales.



Durante su dilatada carrera profesional, Villaggio participó en decenas de películas, no solo cómicas, y también trabajó como guionista, escritor y autor de varias bandas sonoras, hasta el punto de que llegó a escribir canciones para el célebre Fabrizio de André.



Como actor, trabajo junto a Roberto Benigni bajo las órdenes de a Federico Fellini, en la que sería la última cinta del cineasta, "La voce della luna" (1990).



Pero por lo que más se recuerda a Villaggio es por la creación del personaje de "Ugo Fantozzi", patoso y desgraciado comercial que sufría toda clase de humillaciones y con el que retrató algunos de los vicios y costumbres de la sociedad italiana.



El ministro de Cultura de Italia, Dario Francesquino, le recordó como "un autor y actor extraordinario y poliédrico", capaz de devolver "con su comicidad surrealista y su sátira irredenta una imagen de un país en el que todos nos hemos visto reconocidos".



El alcalde de su ciudad natal, Génova (noroeste), Marco Bucci, le calificó como "un artista en todos los sentidos, mordaz, jamás banal" que "ha hecho reír y reflexionar, apasionando a diversas generaciones".



El ex primer ministro y secretario general del gubernamental Partido Demócrata, Matteo Renzi, pidió a sus usuarios de Facebook que "levante la mano aquel que no se haya reído, sufrido o pensado ante uno de sus personajes". FUENTE ULTIMA HORA