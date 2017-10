Gracias a los jóvenes guitarristas clásicos Favio Rodríguez y Vito Krüger las cuerdas paraguayas resonaron en los Estados Unidos. Los compatriotas llevaron su talento, por primera vez, a dicho país, y cosecharon una satisfactoria experiencia. La invitación del docente y compositor paraguayo Daniel Luzko, residente en California, fue el puntapié inicial para esta experiencia. Luego surgieron otras invitaciones para eventos cercanos a dicha zona. Así, estuvieron del 8 al 24 de setiembre en el país del norte. Las cuerdas de Rodríguez y Krüger sonaron en el Irvine Valley College Performing Arts Center, en la University of Southern California y en la Irvine Valley College of Music. También actuaron en la Chapman University y en California, dentro de un ciclo de guitarristas. Por su parte, Krüger se presentó con Jonathan Gerrard, estrenando un dúo para guitarras compuesto por este. Los paraguayos llevaron un repertorio de compositores actuales. De esta manera, tocaron obras de Lobito Martínez, Pedro Martínez, como también de Agustín Barrios. “Para nosotros fue una gran responsabilidad y orgullo poder representar a la guitarra de nuestro país”, manifestó Krüger. Destacó que fueron “muy bien recibidos” por el público californiano y que “gustó mucho la propuesta que llevamos, y eso hizo que para nosotros la experiencia sea de mayor alegría y satisfacción”. Resaltó que toda la gira fue positiva para ambos. “Primero por el hecho de que fue la primera vez que llegamos con nuestra música al hemisferio norte, algo soñado por ambos. Segundo, por el hecho de haber conocido grandes músicos, haber hecho nuevos amigos y recibido la hospitalidad y cariño del pueblo norteamericano”, manifestó. El músico reflexionó también que para que más guitarristas clásicos paraguayos se internacionalicen, o personas de cualquier otra profesión, “cada uno debe querer cumplir sus sueños u objetivos”. Todo ello hay que “tomarlo con responsabilidad, esfuerzo y mucho trabajo”. No obstante, agregó que “otro factor importante es que las instituciones brinden las mejores condiciones de estudio y formación posible a los alumnos, sea en infraestructura y material humano”. Krüger instó a la gente a no perder sus sueños. “Sepan que con mucho esfuerzo y dedicación todo es posible. Las oportunidades llegan a medida que uno mismo vaya preparándose mejor y dando lo mejor de sí”, concluyó. FUENTE ABC DIGITAL