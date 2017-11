Actores internacionales y figuras del canal de Villa Morra darán realce al festejo de las dos décadas de Telefuturo. La gala de hoy, a las 21.00, se transmitirá en vivo desde el Centro de Convenciones de la Conmebol. El canal Telefuturo cumple 20 años de historia –comenzó sus transmisiones el 12 de noviembre de 1997– y lo celebra con una programación especial, prevista para hoy a las 21.00, en el Centro de Convenciones de la Conmebol. El evento será transmitido en vivo y la previa se anima con la alfombra azul. El encuentro cuenta con la presencia de las figuras del veinteañero canal, además de actores internacionales que dan realce a la cita. Entre los extranjeros de la ceremonia participan el cubano Mario Cimarro –conocido por protagonizar a Juan Reyes Guerrero en la telenovela Pasión de gavilanes–, la mexicana Angelique Boyer –famosa por ser parte del elenco de la telenovela Rebelde–, el colombiano Daniel Arenas –figura de Televisa– y los brasileños Sidney Sampaio y Camila Rodrigues, ambos integrantes del elenco de Moisés y los 10 mandamientos. Todos los actores pisan por primera vez el país, a excepción de Camila Rodrigues que lo hace por segunda vez, luego de su venida en julio pasado. Los actores revelaron sentirse a gusto en Paraguay. El mexicano Mario Cimarro reveló que ya probó la sopa paraguaya, mientras que la brasileña Camila Rodrigues pronunció sin disimulo un "rohayhu", sorprendiendo a la prensa en un encuentro realizado al mediodía de ayer en el Hotel Bourbon. "La primera vez que vine al Paraguay me quedé encantada, y en aquella ocasión muchas personas nos recibieron con el actor Sergio Marone. Es increíble ver cómo nuestro trabajo traspasa las fronteras", sostuvo Rodrigues. "Me da pena ser sudamericano y no conocer mucho del continente, aunque estoy feliz por la invitación y emocionado por el show (de esta noche). Conectamos con el público a través de nuestros personajes en las telenovelas", señaló el colombiano Daniel Arenas. "Descubrí una cultura muy amable y gente muy respetuosa en Paraguay. Recibí puras buena vibras", apuntó la mexicana Angelique Boyer, asegurando que "siempre será una niña rebelde", en recordación de su rol en la telenovela Rebelde. Los intérpretes internacionales participaron también ayer en programas mañaneros y de la tarde en el canal de Villa Morra, además de acudir a un meet and greet o una sesión de fotos y de socialización con sus seguidores. Los conductores de Telefuturo y las estrellas internacionales desfilan hoy, desde las 21.00, a través de la alfombra azul para ser partícipes del show, según detalla Laura Arias, gerente de Márketing y Promociones del canal. SHOW. El homenaje al canal, que se celebra con una gala fijada a las 22.00, propone un recuento de las figuras que pasaron por las pantallas de Telefuturo, a través de un recorrido visual por noticieros, segmentos de humor, novelas y otros espacios que marcaron su historia. El nuevo himno de Telefuturo lo entonarán los cantantes José Gaona y Sol Pérez, en la gala. Habrá un número con la cantante Anna Chase y un momento de stand up con los humoristas Clara Franco y Gustavo Cabaña. La conductora Menchi Barriocanal brindará un tributo especial a las caras del canal, y se otorgarán distinciones a las figuras nacionales e internacionales. Igualmente, se lanzará la nueva imagen de Telefuturo –con logo y diseños distintos– y anunciará la grilla del 2018, con nuevos programas y telenovelas. FUENTE: ULTIMA HORA