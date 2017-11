Estratégicamente "colada" en las ventas de arte contemporáneo de Christie's, en Nueva York, la controvertida obra de Leonardo saldrá a remate mañana por 100 millones de dólares NUEVA YORK.- La megasemana de subastas de arte de noviembre arrancó ayer en la ciudad y promete emociones y suspenso con la inclusión más comentada en un remate de arte contemporáneo en años. ¿Qué hace una pintura de Leonardo da Vinci (1452-1512) en la venta de "posguerra y contemporáneo" de mañana a la noche, en Christie's, como jamón del sándwich entre obras de Jean-Michel Basquiat y del letón Vija Celmins? La respuesta es simple: en estas importantes citas bienales, los coleccionistas más ricos del mundo hacen sus compras en las ventas de arte contemporáneo que se realizan de noche. Y Christie's espera que el recientemente redescubierto Salvator Mundi de Leonardo se venda por al menos 100 millones de dólares. Al haber una oferta mínima y no revelada de un tercero interesado, puede darse por descontado que el precio de la obra marcará un nuevo récord para la venta en subasta de un cuadro de un gran maestro, que superaría los 76,7 millones de dólares (83,5 millones a precio de hoy) que alcanzó la obra de Rubens La masacre de los inocentes, en Sotheby's de Londres, en 2002. Y si se le suman las comisiones, también superaría la colosal cifra de 110,5 millones de dólares pagados por el coleccionista japonés Yusaku Maezawa por una pintura de Basquiat en mayo último. El atractivo de Leonardo impulsó a la Paramount a comprar los derechos cinematográficos de la nueva biografía del artista y sabio del renacimiento italiano escrita por Walter Isaacson, película que será interpretada por Leonardo DiCaprio. "Es un cuadro icónico de un artista icónico", dice Jean-Luc Baroni, marchandlondinense de obras de grandes maestros. "Al incluirlo en una venta de arte contemporáneo, están enfocando todos los reflectores en esa pintura". Las firmas Christie's, Sotheby's y Phillips ofrecerán obras impresionistas, modernas y contemporáneas por un valor total estimado de al menos 1600 millones de dólares. El valor de esas consignaciones, que incluyen obras de Francis Bacon, Andy Warhol, Fernand Leger y Franz Kline, así como también -por incongruente que parezca- una Ferrari de carrera, representa un incremento de más del 46 por ciento respecto de las subastas de noviembre del año pasado. En mayo, la oferta de 110,5 millones de dólares por un Basquiat de 1982 fue el indicador más notable del crecimiento del mercado de subastas de arte contemporáneo. Después de dos años de retracción, en la primera mitad de 2017 las ventas de arte contemporáneo en subastas a nivel mundial crecieron un 14 por ciento, "señal de un nuevo período de prosperidad", según el informe publicado por Artprice.com. Respaldada por una base mínima, casi la mitad de los 74 lotes que serán subastados esta noche en Sotheby's tienen alguna forma de garantía sobre el precio a obtener (en Christie's, ese porcentaje es un poco más bajo). El hit del otoño Volviendo a Salvator Mundi, la obra de Da Vinci celebrada por algunos expertos como el hallazgo artístico del siglo, este panel de madera con la imagen de Cristo como salvador del mundo, pintado alrededor del año 1500, fue identificado en una exhibición de 2011 en la National Gallery de Londres como el original perdido de un Leonardo que en el siglo XVII era propiedad de la reina Enriqueta María de Francia, esposa del rey Carlos I de Inglaterra. Llega a Christie's con mucho bagaje a cuestas. En 2005, el Salvator Mundi, por entonces aún no identificado, fue comprado en una subasta pública en los Estados Unidos por menos de 10.000 dólares. Tras ser limpiada y analizada, la pintura, que ahora integra el catálogo oficial de obras de Leonardo, fue vendida en 2013 por tres marchands al empresario suizo Yves Bouvier por 80 millones de dólares, en una transacción privada negociada por Sotheby's. Poco después, Bouvier vendió el cuadro por 127,5 millones al coleccionista y megamillonario ruso Dimitri E. Ribolovlev, cuyo fideicomiso familiar es el que ahora saca a la venta la pintura. Las ganancias que sacó Bouvier por esa venta y por otras 37 piezas que le vendió a Ribolovlev son tema de una áspera disputa legal entre ambos coleccionistas. Además, la pintura evidencia signos de erosión, lo que le confiere un aspecto fantasmal. Luke Syson, curador de la exhibición de 2011 en la National Gallery titulada "Leonardo da Vinci, pintor de la corte de Milán", dice en el catálogo de la muestra que el Salvator Mundi había sido "limpiado agresivamente y en exceso". Debido al estado de la pintura y al hecho de que no haya sido documentada en vida del artista, algunos expertos tienen sus reservas sobre atribuirsela a Leonardo. Carmen C. Bambach, curadora de la actual exhibición de Miguel Ángel en el Metropolitan Nueva York, así como de otra de Leonardo en 2003, escribió en su reseña de la muestra de la National Gallery de 2012 que "gran parte de la superficie original pintada puede ser obra de Boltraffio (Giovanni Antonio Boltraffio trabajaba en el estudio de Da Vinci), pero con fragmentos realizados por el propio Leonardo". El viernes pasado, vía mail, Bambach manifestó no haber modificado su opinión. En el catálogo de la subasta, Christie's asegura que existe "amplio consenso" entre los expertos en atribuirle la obra al propio Leonardo. FUENTE LA NACION.COM.AR