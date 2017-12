Diversidad de propuestas artísticas se pueden apreciar en distintos espacios repartidos en barrios de Asunción, con acceso gratuito. Algunas muestras cierran esta semana y otras siguen abiertas hasta enero o febrero. Exposiciones artísticas, con acceso libre y gratuito, pueden ser visitadas en distintos puntos de la capital durante esta semana, con opciones variadas. Texo. La muestra plástica El viaje del ojo: 50 años de la colección Nasta continúa en exhibición en el nuevo espacio de la Fundación Texo (Paraguarí 852 entre Manuel Domínguez y Fulgencio R. Moreno), abierta de jueves a sábado, de 17.00 a 21.00. El acceso es libre y gratuito. La serie incorpora unas 80 pinturas nacionales que datan desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, enmarcadas dentro del arte moderno y contemporáneo. La muestra, que cuenta con la curadoría de la escritora y crítica de arte Adriana Almada, estará abierta hasta febrero. Figuran obras de jóvenes y consagrados exponentes de la plástica paraguaya, además de otros no difundidos masivamente. La serie incluye trabajos de Livio Abramo, Olga Blinder, Michael Burt, Edith Jiménez, Carlos Colombino, Ignacio Núñez Soler, Jenaro Pindú, Lotte Schulz, Pedro Di Lascio, Jaime Bestard, Enrique Careaga, Cira Moscarda, Ángel Yegros y otros más. La muestra es el reflejo de una pequeña parte de la colección privada de Daniel Nasta, cuyo acervo artístico arriba a las 7.000 unidades. Colectivo. Hasta este viernes 29 puede visitarse la muestra colectiva de pinturas Colores de la paleta, en la sala Edith Jiménez de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (EEUU 961). Se muestran piezas de Rosa Montes, Viviana Meza, Julián Cárdenas, Emma Valdovinos, Rita Cuevas, Nunila Genes, Alejandro Gatti, Gloria Valle y otros más. Los trabajos son de temática y técnica variadas, que van desde paisajes, objetos, rostros, entre otros. La colección puede verse de lunes a jueves, de 7.15 a 13.00, y de 14.00 a 16.00. CÉNTRICO. En la Manzana de la Rivera (Ayolas 129) sigue expuesta la colección de retratos a lápiz Cien retratos paraguayos, en el Casa Castelví, del comediante Ricky Recalde, quien en esta ocasión ofrece su faceta de dibujante. La exposición, abierta hasta mañana, jueves 28, puede visitarse de lunes a viernes, de 8.00 a 21.00. La serie incluye rostros de músicos, literatos, deportistas, artesanos, figuras de televisión y otros personajes del ámbito nacional. El artista preparó su colección visual durante un año, tras estudiar con el dibujante Milciades Larroza. VILLA MORRA. Otra opción para visitar hasta este viernes 29 es la colección de pinturas Natura, con obras de Naninna Galluppi y Diana Rossi. Para plasmar las pinturas, Galluppi se inspiró en la naturaleza, especialmente en la belleza del paisaje, de las flores, de los pájaros y de las mariposas. Por su parte, Rossi se concentró en otro aspecto de la naturaleza, por lo que eligió la abstracción y optó por pinceladas firmes con acrílicos y texturas específicas. Con esta exposición se clausura el ciclo anual del Centro Cultural Citibank (Mcal. López y Cruz del Chaco). Las piezas se elaboraron al óleo y acrílico y pueden apreciarse de lunes a viernes, de 9.00 a 18.00. fotografías. Miradas íntimas es el ensayo fotográfico con tomas en blanco y negro del fotógrafo Javier Valdez que actualmente se expone en el Espacio Fauve Gaubbe (Washington 593 entre España y Juan de Salazar). En el espacio también se exhiben otras piezas de arte multidisciplinario como las de Gustavo Benítez y los muebles de autor de shroom house popup store. La muestra puede ser visitada también en el mes de enero del 2018. El espacio abre todos los días, de 10.00 a 20.00. Opinión

"Hay diversidad de artistas y momentos"

"De la colección de Daniel Nasta, de unas 7.000 obras que se muestran en el nuevo espacio de la Fundación Texo, elegí unas 80 y traté de mostrar la mayor diversidad posible de artistas y estilos. Busqué cubrir el mayor espectro de épocas y momentos de cada uno de los artistas expuestos. Esta tarea de curadoría fue muy complicada. Son obras de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Dentro de los artistas tenemos a jóvenes, fallecidos, consagrados y otros que no son tan conocidos, cuyas piezas son muy interesantes. Hay una variedad de obras y artistas. La mayoría de las obras responden al arte moderno, con creaciones de los 60, 70, 80 y 90. Entre las técnicas encontramos xilograbado, xilopintura, pinturas, dibujos y varios más, así como una escultura". Adriana

Almada, curadora de arte.



Horarios

Exposición: El viaje del ojo

Lugar: Nuevo espacio de la Fundación Texo (Paraguarí 852 c/ Manuel Domínguez).

Horario: Abierta de jueves a sábado, de 17.00 a 21.00.

Muestra: Colores de la...

Lugar: Contrataciones

Públicas (EEUU 961)

Horario: Lunes a jueves (7.15 a 13.00, y de 14.00 a 16.00) y viernes (de 7.15 a 13.00).

Exposición: Cien retratos paraguayos

Lugar: Manzana de la

Rivera (Ayolas 129)

Horarios: De 8.00 a 21.00 (hasta mañana).

Exposición: Natura

Lugar: Centro Cultural Citibank (Mcal. López 3794).

Horarios: Lunes a viernes, de 9.00 a 18.00.

Exposición: Miradas íntimas

Lugar: Espacio Fauve Gaubbe (Washington 593 casi España).

Horario: De 10.00 a 20.00. FUENTE ÚLTIMA HORA