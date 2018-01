Misión imposible, Solo: una historia de Star Wars, La forma del agua, Jumanji, Pantera Negra, Paddington 2, son algunos títulos esperados por los cinéfilos que se anuncian para el nuevo año. "En general el año que pasó fue espectacular en cantidad y calidad de estrenos, y este año 2018 también dará que hablar", augura Hansel Biederman, de Mediagroup/Starmovies. Para el representante de películas este año que se inicia llega "con mucha fuerza, muchas sagas, muchas franquicias, como Misión imposible 6, 50 sombras liberadas (Fifty shades Freed), Solo: una historia de Star Wars, Ralph el demoledor 2, Los increíbles 2, sin distinción de distribuidora en particular, cintas con títulos conocidos". Biedermann destacó al 2017 como un "año fantástico, no solo a nivel de recaudación, sino también con la cantidad de salas habilitadas. El balance es positivo, y uno de los mejores años para nosotros". Además, analizó, "por el lado de la distribución, una buena noticia es que la Metro-Goldwyn-Mayer Studios (MGM), vuelve a apostar fuerte al mercado internacional y su material estará presente en Mediagroup, con títulos como Detroit, una cinta dirigida por Kathryn Bigelow basada en los disturbios de 1967 en Detroit", comentó. En tanto que de la Sony Pictures, trae al país Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, Venom (del Universo Marvel), Jumanji: Bienvenidos a la jungla (con La Roca) y la cuarta parte de La noche del demonio. "Un estreno importante para nosotros, en temporada de vacaciones todavía, es la comedia familiar Paddington 2, cinta que combina animación con personajes reales. El filme lo presenta en Paraguay la Embajada británica en nuestro país", aclaró. "Un dato poco conocido es que esta cinta fue filmada en parte en la Triple Frontera –en las Cataratas de Yguazú– con participación de dos equipos de producción paraguayos (uno de ellos Alejandro Houston), incluyendo el uso de drones (Humberto Barchini) que hicieron todas las escenas en las cataratas", explicó Biedermann. OTROS ESTRENOS. Los seguidores del trabajo de Steven Spielberg podrán apreciar un filme que lo regresa al género de la ciencia ficción: Ready Player One: el juego comienza, que además tiene acción y aventuras. Esta cinta se vería en el país el 28 de marzo de este año, de manos de la distribuidora Rola. La cinta se basa en un libro homónimo de Ernest Cline. Otros títulos que se vienen son del Universo Cinematográfico Marvel Pantera Negra (Black Panther), que estrena el 15 de febrero, Ralph el demoledor, Avengers Infinity War (Vengadores: Guerra del infinito), Phantom thread (El hilo fantasma), Lady Bird, Ant-man and the wasp. Además, Increíbles 2, Wi-fi Ralph, Misión imposible 6, Jurassic world fallen kingdom (Jurassic Park el reino caído), Mamma mia 2 y Mary Magdalene (María Magdalena), entre otras. Próximos estrenos en el país (enero y frebrero)

4 de enero: Olé! El viaje de Ferdinand (3D/animación), En defensa propia (First Kill/suspenso)

11 de enero: Jumanji: en la selva, El implacable, La posesión de Verónica

18 de enero: La forma del agua (The shape of water), El pájaro loco, 3 Anuncios por un crimen (Three billboards outside ebbing Missouri), La Noche del demonio 4

25 de enero: Todo el dinero del mundo, Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas, Maze Runner: La cura mortal

1 de febrero: The Post: los oscuros secretos del Pentágono, Paddington 2, Apuesta maestra (Molly's Game), Cloverfield

8 de febrero: 50 sombras liberadas (Fifty shades Freed), 15:17 Tren a París, No dormirás

15 de febrero: Pantera Negra (Black Panther), Darkest Hour (La hora más oscura o La última noche de la humanidad),Father figures (Quien @#*%$ es papá)

22 de febrero: Downsizing (Pequeña gran vida), Aniquilación (Annihilation), El robo perfecto. Fuente: Ultima Hora