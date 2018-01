La película dirigida por el realizador mexicano Guillermo del Toro recibió 12 nominaciones al prestigioso premio de la industria de cine en Inglaterra. Luego de su triunfo como mejor director en los Golden Globes 2018 el pasado domingo, el realizador mexicano Guillermo del Toro recibe otra buena noticia: su filme The Shape of Water recibió 12 nominaciones, más que ninguna otra película, en los premios Bafta. Los premios Bafta son el equivalente de los Óscar en Inglaterra, los premios de cine más prestigiosos de la industria cinematográfica británica. Del Toro obtuvo dos nominaciones, por dirección y mejor guión original (junto a Vanessa Taylor). The Shape of Water también fue reconocida en otras categorías principales, como mejor película, mejor actriz protagonista (Sally Hawkins) y mejor actriz de reparto (Octavia Spencer). Luego de las 12 postulaciones de The Shape of Water, los Bafta 2018 fueron liderados por Three Billboards Outside Ebbing Missouri y Darkest Hour, con nueve nominaciones cada una. Blade Runner 2049, totalmente ignorada en los Golden Globes, recibió ocho reconocimientos. Fuente: CNET.COM