El cine latinoamericano está de parabienes y tuvo una buena cosecha en la gala número 90 de los Oscars. La Forma del Agua, del director mexicano Guillermo del Toro, fue la película galardonada con la estatuilla a la Mejor Película. La cinta que relata la historia de amor entre un ser anfibio y una mujer sorda se impuso este domingo contra Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Tres Carteles Fuera de Ebbing, Misouri), de Martin McDonagh, la otra principal candidata a la estatuilla.





Los otros largometrajes nominados fueron Dunkerque, de Christopher Nolan; Lady Bird, de Greta Gerwig, Darkest Hour (La Hora Más Oscura), de Joe Wright; Get Out (Sal de ahí), de Jordan Peele; Phantom Thread (El Hilo Fantasma), de Paul Thomas Anderson; The Post, del director Steven Spielberg, y Call me by Your Name (Llámame por tu nombre), por Luca Guadagnino. La forma del agua tuvo 13 nominaciones en esta edición de los Oscar, pero ya obtuvo varios premios en otras ceremonias, como mejor director y mejor banda sonora en los Globos de Oro y en los Premios de Cine de la Academia Británica (Bafta). Durante la ceremonia, el filme se quedó con los premios a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción.



Igualmente, este largometraje recibió buenas críticas. Es considerada la mejor película de Del Toro desde El Laberinto del Fauno. Fuente: Ultima Hora