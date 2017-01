Las contrataciones de paraguayos continúan con varios jugadores que siguen emigrando a ligas de todo el mundo. Mauro Caballero y Gustavo Mencia emigraron al fútbol chileno. El delantero de 22 años recaló en el Palestino, que este año, además del torneo local, participará de la Copa Sudamericana. Maurito llega a préstamo por un año, cedido por el Porto, tras jugar en Olimpia el Clausura 2016. En cuanto a Mencia, había quedado libre de Olimpia y firmó contrato por un año con la Universidad de Concepción, donde será compañero del mediocampista misionero Francisco Portillo. Mientras que Iván Villalba, zaguero central de 22 años, jugó en Rubio Ñu en el Clausura 2016, fue presentado ayer en el poderoso Peñarol de Uruguay. Llega a préstamo por un año. Es recordado por vivir el horror de un terremoto en Ecuador en año pasado. "Me cansé de esperar". David Mendoza estuvo una semana entrenando con el Nacional de Potosí a la espera de firmar su contrato. "Me tuvieron una semana entrenando y me decían que iban a pagarme una prima, pasaron los días y no sucedió nada, entonces decidí volver a Paraguay", comentó su anécdota Mendoza en el Extra de Fútbol a lo Grande. "Pagué mi hotel, mis traslados, algo que los dirigentes dijeron que me repondrían, pero no pasó nada. Más o menos USD 1.000 gasté en ese viaje, dijeron que era una táctica que usan con los extranjeros para no pagarles", agregó el ex Nacional que por ahora no tiene club. Fuente: Última Hora.