El entrenador colombiano Reinaldo Rueda rescindió unilateralmente su contrato con el Flamengo brasileño para poder asumir como nuevo seleccionador de Chile, informó el club de Río de Janeiro en un comunicado. "Reinaldo Rueda presentó su renuncia y ya no es el entrenador del equipo profesional. El técnico colombiano asumirá el comando de la selección de Chile", aseguró en su nota el club más popular de Brasil. El conjunto carioca informó de que junto a Rueda también abandonarán el Flamengo para asumir cargos en la comisión técnica de Chile sus dos colaboradores: el auxiliar técnico Bernardo Redín y el preparador físico Carlos Velasco. "El club agradece a los profesionales por los servicios prestados y les desea éxito en la secuencia de sus carreras", agrega la nota. Rueda, que desembarcó hoy en Río de Janeiro tras pasar unos días de vacaciones en Colombia, se reunió este mismo lunes con los dirigentes del Flamengo y les comunicó que su intención es aceptar la propuesta que recibió para comandar la selección de Chile por los próximos cuatro años. La dirección del club de Río de Janeiro sólo oficializó la salida del entrenador tras recibir garantías del pago de la multa rescisoria, que asciende a cerca de 325.000 dólares. La Confederación de Fútbol de Chile estaba esperando la confirmación del Flamengo para anunciar la contratación de Rueda, que ya fue seleccionador de Colombia, Honduras y Ecuador. El entrenador de 60 años y que acumuló títulos con el Atlético Nacional colombiano asumió como técnico del Flamengo el 16 de agosto pasado y obtuvo 13 victorias, 10 empates y ocho derrotas en 31 partidos, pero en el período el club no alcanzó ningún título y perdió dos finales, la de la Copa de Brasil frente al Cruzeiro y la de la Copa Sudamericana ante el Independiente argentino. "El Flamengo anunciará en breve el nombre del profesional que sustituirá a Rueda pero le garantiza a los hinchas que el cambio no afecta los planes para el fútbol del equipo que fueron iniciados en 2017", afirmó el club en su nota. Según versiones de prensa, el favorito de los dirigentes del Flamengo para sustituir a Rueda es el brasileño Paulo César Carpegiani, que hasta ahora venía negociando un acuerdo para asumir como coordinador del departamento de fútbol del cuadro de Río de Janeiro. Fuente: EFE