La tenista paraguaya Verónica Cepede hace hoy su estreno en el primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia 2018. Enfrentará en primera ronda a la checa Karolina Pliskova (Nº 6 WTA), desde las 21.00, en el Rod Laver Arena (court central). La paraguaya buscará la revancha luego de su elimi- nación ante la misma rival en los octavos de final del Roland Garros 2016 (2-6, 6-3 y 6-4). De ganar Vero, su rival en segunda ronda saldrá del juego entre la brasileña Beatriz Haddad Maia ante la local Lizzeta Cabrera. Otros juegos: Lucie Safarova (CHE) vs. Ajla Tomljanovic (AUS) y Johanna Konta (GRB) vs. Madison Brengle (EEUU). DEBUT DEL CAMPEÓN. El suizo Roger Federer inicia mañana la defensa del título en Australia. El duelo por 1ª ronda será frente a Aljaz Bedene (ESL), desde las 5.00. “Con la edad siento que mis opciones de ganar decrecen. No creo que un jugador de 36 años sea el favorito a ganar un torneo”, sostuvo el jugador helvético, ganador de 19 títulos de GS en la previa. Otros juegos para hoy desde las 21.00: Lukas Lacko (ESL) vs. Milos Raonic (CAN), Ricardas Berankis (LIT) vs. Stan Wawrinka (SUI) y Sam Querrey (EEUU) vs. Feliciano López (ESP). Fuente: Ultima Hora