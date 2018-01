Guaraní es el segundo club paraguayo que entrará en acción en la Copa Libertadores de América 2018. El Aurinegro se enfrentará hoy a Carabobo de Venezuela, en el estadio Metropolitano de Mérida, construido para la Copa América 2007. Los venezolanos, que participan por segunda vez en Libertadores, se vieron forzados a cambiar de escenario, a realizar casi ocho horas de viaje por carretera, debido a que su estadio, el Misael Delgado de Valencia, no está habilitado para un choque internacional. ESTRENAN DT. Tanto Guaraní como Carabobo tendrán debutantes en la conducción técnica. En el cuadro venezolano dirigirá su primer partido Wilson Gutiérrez y por el lado del Legendario, el ex arquero Sebastián Saja (38 años), tendrá su debut oficial como DT profesional. El argentino estuvo atajando hasta hace poco. MANTIENE LÍNEA. Saja trata de mantener la línea futbolística que caracteriza a Guaraní en las últimas temporadas. En los amistosos utilizó el esquema táctico 4-4-1-1, siendo Pablo Velázquez el referente de área y Rodrigo Bogarín el mediapunta, por detrás de los volantes rivales. De los incorporados, Brahian Ayala y Pablo Velázquez son titulares. Los pases de Ezequiel Videla y Gabriel Esparza no llegaron. De los promocionados, el lateral izquierdo Miguel Benítez (20 años) tiene la confianza del técnico y es titular. cuatro extranjeros. Gutiérrez, técnico de Carabobo le da la titularidad a los cuatro extranjeros de su plantilla. Están anunciados el central argentino Federico Silvestre; el volante mexicano Alfonso Nieto y en el frente de ataque al goleador colombiano Tommy Tobar y al argentino Facundo Callejo, quien recién llegó a la institución. Carabobo postergó su partido contra Estudiantes de Mérida (1ª fecha) para afrontar el juego de hoy. LAS CIFRAS

35 partidos, de 44, jugó Rodrigo Bogarín en la temporada 2017, 34 lo hizo iniciando de titular y anotó 14 goles. 204 minutos acumula Bogarín en Copa Libertadores. Jugó 4 partidos, 2 desde el arranque y 2 desde la banca. 3-1 fue el resultado del último partido jugado por Guaraní en Venezuela. Derrotó a Zamora, en el 2017. Cacique Copero

Esta será la edición número 17 de Guaraní en Copa Libertadores de América.

Las anteriores 16 fueron en los años 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1985, 1997, 2001, 2004, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016 y 2017.

- 121 partidos jugados (PJ): 37 G – 34 E – 50 P – 149 GF – 177 GC.

- 3 fueron los equipos Venezolanos a los que enfrentó Guaraní, todos por Copa Libertadores: Deportivo Galicia (en 1964); Deportivo Táchira (en 2 ediciones: en 2009 y 2015) y Zamora FC (en 2017).

- 8 PJ contra venezolanos: 5 G – 1 E y 2 P.

- 4 PJ en Paraguay: 3 G - 0 E y 1 P.

- 4 PJ en Venezuela: 2 G - 1 E y 1 P.

Los 4 partidos de Guaraní en Venezuela fueron todos correspondientes a la fase de grupos de la Copa Libertadores:

1º) 1 de febrero de 1965, Deportivo Galicia 1 - Guaraní 2. Estadio Olímpico de Caracas. Goles: Fabián Muñoz (2) (Gua); Danilo (Gal).



2º) 16 de abril de 2009, Deportivo Táchira 2 - Guaraní 1, Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal. Goles: Yonathan Del Valle y Marlon Fernández (DT); Carlos Neumann (Gua).



3º) 18 de marzo de 2015, Deportivo Táchira 1 - Guaraní 1, Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal. Goles: de penal César González (DT); de penal Julián Benítez (Gua).



4º) 4 de mayo de 2017, Zamora 1 - Guaraní 3, Estadio Agustín Tobar de Barinas. Goles: Epifanio García (2), Marcelo Palau (Gua); Eduardo Sosa (Z). Fuente: Ultima Hora