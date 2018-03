El atacante estrella del PSG y de la Seleçao Neymar estará como mínimo seis semanas sin jugar debido a la lesión que padece en el quinto metatarsiano del pie derecho. Esta situación impediría al delantero, el futbolista más caro de la historia, jugar el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa la semana próxima contra el Real Madrid, en el cual el PSG debe remontar un 3-1. Le permitiría en cambio llegar a tiempo al Mundial de Rusia (14 junio-15 julio). "El PSG ya sabe que no va a contar con Neymar en los próximos partidos, que no va a contar con Neymar por seis semanas como mínimo, porque ese tratamiento durará de seis a ocho semanas. Eso ya está definido, independientemente de (si hay) cirugía o no", afirmó su padre y agente Neymar Senior este martes. Según informó la prensa brasileña en la mañana, Neymar habría tomado la decisión de operarse con el objetivo de llegar en la mejor forma posible al Mundial-2018, donde la 'canarinha' debutará el 17 de junio contra Suiza. La información, desmentida poco después por el técnico del PSG Unai Emery, no salió de la familia del jugador, aseguró su padre, que remitió a la reunión que mantendrá el miércoles el doctor de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, con el equipo médico del PSG.

Lágrimas y optimismo forzado



Su retirada en camilla en el partido contra el Marsella el domingo disparó las alarmas en el PSG. Solo había que ver la mirada preocupada del presidente del PSG Nasser, Al-Khelaïfi, en el minuto 80, cuando Neymar cayó fulminado tras doblarse el tobillo derecho en una acción sencilla ante el defensa marsellés Bouna Sarr. El jugador fichado del Barcelona por 222 millones de euros inmediatamente hizo gestos de dolor, antes de salir en camilla con las manos en la cara mientras lloraba. "Yo he jugado el balón, no fui con la intención de hacerle daño, al contrario", comentó Sarr en zona mixta. Pero la mala noticia para el PSG no llegó sola, ya que el club parisino anunció también que su central brasileño Marquinhos sufre "una lesión muscular de grado 1 del cuádriceps izquierdo". Unai Emery dispone de efectivos para el centro de la defensa, como el capitán Thiago Silva (ausente en Madrid por decisión técnica) y el joven Presnel Kimpembe, por lo que es más preocupante la posible ausencia de Neymar. No porque el PSG no cuente con potencial ofensivo suficiente (el argentino Ángel Di María sería el sustituto natural del brasileño), sino porque Neymar es el líder de este equipo y el más capacitado para decidir por sí mismo una eliminatoria de este tipo.



Goles y capacidad de liderazgo



En París no han olvidado la famosa remontada del Barcelona el año pasado, cuando ganó por 6-1 en el Camp Nou, superando el 4-0 logrado por el PSG en su campo. Aquel día, el líder de la remontada azulgrana no fue Lionel Messi... sino Neymar, con dos goles y la asistencia del sexto y definitivo tanto marcado por Sergi Roberto en el descuento. Este lunes el brasileño publicó una fotografía en Instagram en la que se veía su pie, vendado y con una férula, y se leía: '8:10 Terminado por hoy'. Fuente: RFI