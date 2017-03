Feprinco se retiró de las negociaciones tras el cambio de postura del Tesoro sobre el nuevo reglamento. El gremio hará un último intento de zanjar el conflicto con el presidente antes de recurrir a la Justicia. La mesa negociadora que fue instalada para llegar a un acuerdo sobre la vigencia de una nueva reglamentación del impuesto a la renta personal (IRP) fracasó y los empresarios nucleados en la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) decidieron romper el diálogo con el Ministerio de Hacienda. Cuando parecía que el arreglo era un hecho, las negociaciones se truncaron porque los representantes del Tesoro pisaron su palabra sobre la irretroactividad de los nuevos requisitos para liquidar el tributo, informó el titular de Feprinco, Eduardo Felippo. Este había sido el primer punto acordado la semana pasada. Recordó que el nuevo reglamento fue aprobado por decreto 6560/16 el 23 de diciembre, pero la Administración Tributaria pretende que los cambios ya sean aplicados para la liquidación del IRP del ejercicio fiscal del 2016. "Apareció ayer la señora Noelia Fariña (directora de Fiscalización) y empezó de nuevo con los criterios de que esto debe aplicarse para el 2016, un principio que ya acordamos que empezaría a regir desde el 2017. Desde ahí ya la negociación se suspendió, nos retiramos porque ya no hay más nada que discutir. La Constitución habla de que ninguna norma es retroactiva, pero ellos se amparan en una ilegalidad", manifestó. Felippo añadió que ante este panorama, una discusión sobre la deducibilidad de las inversiones, ya quedó en segundo plano. Este es otro de los puntos conflictivos. Último intento. El titular de la Feprinco aseguró que no se puede gobernar un país mediante decretazos y cuestionó la falta de autoridad del ministro de Hacienda, Santiago Peña, para llevar adelante la mesa negociadora. Tras una reunión realizada al mediodía de ayer, informó que realizarán un último intento de dialogar con el presidente Horacio Cartes y presentar su propuesta. De no tener una respuesta, no les queda otro camino que el de recurrir a la Justicia, afirmó. "Vamos a tratar de hacer llegar nuestra propuesta al presidente. Vamos a esperar unos días más para intentar llegar a un acuerdo, si no se puede, nos queda la judicialización", advirtió Felippo. Ofuscado, pidió dejar atrás los discursos líricos y ver la verdadera debilidad de la economía. Dijo que si Peña no sabe llevar adelante un ministerio, debe renunciar. Propuesta. A su turno, desde el Colegio de Contadores del Paraguay (CCPy), informaron que ante la falta de un llamado al diálogo, los asesores legales del gremio empezaron a trabajar en la acción que será presentada en el Poder Judicial. La titular del Consejo Profesional del CCPy, Alba Talavera, afirmó que pese a los reiterados pedidos de participación en la planificación del nuevo reglamento, recibieron el silencio como respuesta. "Nuestros abogados ya están trabajando en la presentación de la acción, porque eso lleva su tiempo. Tenemos clientes, grandes contribuyentes, que nos pidieron ya asesoramiento para accionar, porque creen que el decreto reglamentario viola la ley", expresó Talavera. La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) anunció la semana pasada que un decreto no puede cambiar la ley y que está evaluando accionar. Fuente: Ultima Hora