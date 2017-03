La moneda norteame­ricana sigue sin conocer un piso y ha superado la barrera psicológica de G. 5.500, ubicándose en los principales tableros ca­pitalinos en G. 5.490 por dólar al cierre de ayer del mercado cambiario. La moneda norteame­ricana sigue sin conocer un piso y ha superado la barrera psicológica de G. 5.500, ubicándose en los principales tableros ca­pitalinos en G. 5.490 por dólar al cierre de ayer del mercado cambiario. Existen diversas posturas por las cuales se encuentra sucediendo este fenóme­no, pero una gran parte de los analistas sostiene que desde el 2015 se empezó a denotar un exceso de li­quidez en el sistema y eso empieza a afectar al com­portamiento de la moneda. Esto expresaba el analista financiero Federico Calli­zo, en el portal ‘‘Actividad bursátil’’, atendiendo ade­más que en el 2016 el BCP limitó compras de dólares a futuro a los “no residen­tes”, y las posiciones en divisas que tienen autori­zadas los bancos no pue­den aumentar más de US$ 3 millones por día, esto ayudó a suavizar la presión alcista del dólar. PLANO LOCAL El campo ha presenta­do un buen desempeño, expresaba Callizo, y se espera una excelente co­secha de la soja, que está entrando en su mayor nivel de desarrollo. En el mismo sentido, el sector ganadero también vio un aumento en sus exporta­ciones en un 26%, y un au­mento en la cotización de la carne bovina. La gana­dería en su mayoría tiene costos en guaraníes, por lo tanto todos los dólares que ingresan son vendidos al mercado. PLANO EXTERNO La situación internacio­nal tiene también su grado de repercusión en la coti­zación de la divisa ameri­cana que, según Callizo, se espera que la FED subiría su tasa de referencia en la próxima reunión en mar­zo, si las condiciones se dan; pero dicha suba no significaría un impacto directo en la suba del dó­lar, ya que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, como Donald Trump han hablado de que buscan un dólar más débil para que las compañías norteame­ricanas no pierdan com­petitividad frente a las chinas. Sin embargo, el senti­miento que se maneja en el mercado es que la FED no suba las tasas en marzo, y hasta que ese sentimien­to cambie y se disipen un poco las incertidumbres sobre los programas eco­nómicos de Trump, el dó­lar parece tener poco apo­yo en el mercado, finalizó Callizo. Fuente: Diario 5 Dias