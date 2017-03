Datos globales del BCP revelan una expansión del PIB en 4,1% en 2016; sin embargo, el ingreso por habitante cayó frente al 2015. Los servicios, donde se concentra la clase obrera, crecieron solo 1,6%. El informe sobre Cuentas Nacionales que dio a conocer ayer el Banco Central del Paraguay (BCP) indica que el producto interno bruto (PIB) del año 2016 finalmente cerró con un crecimiento del 4,1%. Sin embargo, esta expansión que posicionó al país el año pasado como la segunda economía más dinámica en la región no se ve reflejado en un crecimiento del PIB per cápita, que de USD 4.052 en el año 2015, el ingreso promedio por cada habitante bajó a USD 3.995, lo que representa una caída del 1,41%. El sector de los servicios, que representa el 42,1% del total de la estructura económica nacional desde el lado de la oferta, apenas pudo crecer el año pasado 1,6%. Este segmento de la economía, en donde se tuvo un ínfimo crecimiento, es donde se concentra la mayor parte de la clase obrera. Si las cifras cerraron de forma positiva el año pasado fue por la recuperación que se observó principalmente en el último trimestre, cuando se reactivaron las ventas del sector comercial, al igual que la actividad en el segmento de servicios en empresas, hoteles y restaurantes. Esta recuperación no se produjo por ningún estímulo desde sector público, sino por una mejor relación en el tipo de cambio que benefició al comercio en las ciudades de frontera y un repunte en los precios de las materias primas en el mercado internacional. otros sectores. El sector agrícola experimentó una expansión del 2,6%, que por puede calificarse como positiva si se tiene en cuenta el bajón en los precios internacionales de los principales commodities de exportación como la soja y carne vacuna. Sin embargo, es inferior al 6,5% de crecimiento que se había registrado en 2015. La ganadería cerró con un crecimiento del 4,1% gracias al mayor volumen de ventas que se hizo al mercado chileno, que ayudó a compensar la importante menor demanda del mercado ruso. El sector industrial tuvo una expansión del 5,3% debido al buen movimiento del sector lácteo, molinería, panaderías, bebidas, tabaco y producción de minerales y químicos. La construcción fue el principal motor económico del año, con crecimiento de 18,6%, pero de esta cifra el 80% de las iniciativas vinieron del sector privado. Las binacionales crecieron 12,6%. Fuente: Ultima Hora