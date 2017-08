El Banco Nacional de Fomento (BNF) lanzó ayer su nueva línea de créditos para el financiamiento de posgrados en el exterior. La ceremonia protocolar se realizó en el Ministerio de Hacienda, con participación de autoridades del fisco, de la entidad bancaria y del Programa de Becas Don Carlos Antonio López (Becal). Los préstamos están dirigidos a los jóvenes profesionales que cuenten con una carta de admisión vigente de una universidad extranjera y que hayan participado del concurso de Becal, pero no fueron seleccionados como becarios por la falta de presupuesto. Esta línea se divide en dos tipos de crédito. La primera va desde los G. 15 millones hasta los G. 100 millones. Tiene una tasa de interés del 9% a ser pagada en 5 años. La segunda va desde los G. 100 millones hasta los G. 500 millones, a una tasa del 10% y un plazo de 10 años. Algunos de los requisitos para acceder a un crédito son: poseer calificación 1 en la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central del Paraguay (BCP), no poseer antecedentes crediticios o comerciales negativos y que la cuota no supere el 30% del ingreso considerado para el crédito (ver infografía). Ventajas. El presidente del BNF, Carlos Pereira Olmedo, resaltó que estos préstamos tienen un periodo de gracia de dos años y medio, de modo a darle tiempo al beneficiario de reinsertarse laboralmente y poder cumplir con los pagos. Resaltó que los créditos no son solo para los gastos educativos del posgrado, como las matrículas, aranceles o materiales didácticos. “También se extiende a seguro de vida y seguro médico, gastos de vivienda, traslados diarios a la universidad y los gastos de graduación”, expresó. Por su parte, la ministra de Hacienda, Lea Giménez, destacó la labor del Directorio del BNF en la aprobación de este plan de financiamiento. Recordó que en la última convocatoria de Becal –proceso que finalizó a fines de junio– hubo unos 600 postulantes, pero solo se pudo seleccionar a 61 becarios, por lo que esta nueva línea de crédito puede ayudar a suplir la falta de presupuesto. Para consultas de los interesados, el BNF habilitó las líneas (021) 419-1906, (021) 419-1618 y el (021) 419-1971 o el correo electrónico Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla . FUENTE ULTIMA HORA