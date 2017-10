No es posible inventar recursos para aumentar el presupuesto nacional ni un guaraní, la torta es una sola, solo se puede quitar de otros proyectos para asignar a los pedidos de ampliación, aseveró ayer la ministra de Hacienda, Lea Giménez, en una reunión con la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP). Destacó que en 2018 la inversión pública sumará US$ 1.053 millones. “Algunos pequeños cambios podremos hacer en el presupuesto general de la nación (PGN), cambiando de una institución a otra, pero ningún aumento en Fuente 10; no podemos inventar recursos para adicionar”, señaló ayer la ministra de Hacienda, Lea Giménez, tras su presentación sobre las perspectivas económicas y política fiscales que realizó ante los directivos de la CAP. Admitió que en este momento se están haciendo pedidos de ampliación que suman los US$ 150 millones. “La torta es la misma, tenemos que ver de qué otro proyecto quitar recursos, cuál vamos a sacrificar de lo presupuestado para responder a esos pedidos. Debemos dejar de mentir a la ciudadanía, no tenemos recursos financieros para pagarlo, no tiene sentido”. Preguntada sobre el pedido de la Justicia Electoral, de unos G. 69.000 millones, respondió que dicho pedido debe ser mirado con mucho cuidado: “Suena muy alto ese pedido, no creo que sea viable. El pedido debe ser razonable porque el recurso es limitado”, alegó. En otro orden de cosas, sobre un informe internacional que habla de que el déficit fiscal sería de 1,8% del PIB, enfatizó que la estimación oficial actualmente ronda el 1,2% del PIB, cifra que podría llegar a lo sumo al 1,5% al cierre del año. Durante su exposición, la ministra de Hacienda destacó que nuestro país sobresale como la economía de mayor crecimiento en el último quinquenio, con un 6% en promedio. En este sentido, mencionó como un aspecto positivo el hecho de que este crecimiento está impulsado por la diversificación productiva. Agregó que la estabilidad macroeconómica es clave para impulsar el crecimiento en el país. Respecto a la política fiscal, dijo que se orientó a racionalizar el gasto e impulsar la inversión. “Esta administración desde sus inicios puso en marcha una agenda de inversiones muy ambiciosa, impulsamos la inversión no solo con los bonos soberanos, sino también con ahorros del Estado, con ingresos genuinos del Estado”, enfatizó. Asimismo, estimó que para el año 2018 la inversión pública llegaría a US$ 1.053 millones. También manifestó que el proyecto de presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2018 asciende a un total de G. 73 billones, presentando un crecimiento del 5,3% respecto al vigente y está alineado con el “Plan Nacional de Desarrollo 2030”. La titular de Hacienda indicó que el Plan de Gastos para el año próximo no contempla incremento salarial alguno, salvo aquellos que están indexados con el salario mínimo. Piden calidad del gasto En años preelectorales, los pedidos de ampliación presupuestarias son peligrosos, advirtió ayer el titular de la CAP, Carlos Jorge Biedermann, durante la reunión con autoridades de Hacienda. “Pedimos calidad del gasto del Estado, queremos contraprestación de los impuestos en servicios de calidad, en salud, educación, seguridad, infraestructura, etc.”, acotó. FUENTE ABC