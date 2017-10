El contenido de la Nota Reversal que modifica el Anexo C del Tratado de Yacyretá expone que nuestro país recibirá USD 635 millones al 2015 y no los USD 1.000 millones que anunciaban autoridades locales. Días atrás, los cancilleres Eladio Loizaga (Paraguay) y Jorge Faurie (Argentina) suscribieron la Nota Reversal que modifica el Anexo C del Tratado de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), de manera a introducir el documento al Congreso Nacional, puesto que el Poder Legislativo debe tratarlo (se daría recién el próximo año) y aprobarlo para que pueda entrar en vigencia. La Nota Reversal no fue socializada oficialmente por la Cancillería paraguaya, pero ÚH accedió a una copia de la misma, que revela que algunos puntos no fueron comunicados claramente, previo a la firma. Por ejemplo, en los anexos que detallan la situación financiera final se observa que Paraguay recibirá solo USD 635 millones en compensación por territorio inundado. La cifra se obtiene luego de restar las deudas que tiene la ANDE con Yacyretá. El compromiso es de USD 840 millones por el 80% del territorio al 2015, pero se restan USD 205 millones que adeuda la empresa pública. (Ver facsímil). El documento añade que el pasivo que se determine al 31 de diciembre de 2015, al igual que los créditos devengados con posterioridad hasta el 31 de diciembre de 2017, serán pagados en 10 cuotas anuales y consecutivas a partir de 2023. La compensación que se devengue a partir del 2018 se pagará a partir de enero de ese año y en lo sucesivo, mensualmente dentro de cada ejercicio, acota la Nota Reversal. CUESTIONAMIENTOS. Las autoridades del Poder Ejecutivo mencionaron que nuestro país recibiría en torno a los USD 1.000 millones (USD 940 millones netos), calculados al ejercicio 2015. Esta información se había brindado luego de que los presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri firmaron el acta de entendimiento, en mayo pasado. También se hicieron presentaciones especiales a gremios y universidades en las que se destacaba esta cifra. Por otro lado, técnicos del sector energéticos aseguran que Paraguay aportó más que el 80% del territorio y que incluso, al año 2009, se había calculado que la compensación era de USD 4.000 millones. ÚH intentó dialogar con Ángel Recalde, director paraguayo de la EBY, pero al cierre de la edición la comunicación no fue posible. CESIÓN DE ENERGÍA. En lo que se refiere a la compensación por cesión de energía, se confirmó un aumento del 20% en el pago para el país que cede la energía no utilizada, caso que actualmente se aplica solo a Paraguay. El valor queda fijo en USD 2.998 por gigavatio hora (GWh) cedida para toda la electricidad entregada hasta el 31 de diciembre de 2016. A partir del 1 de enero de 2017, el monto a abonar será de USD 3.598 por GWh cedido. Vale remarcar que el Tesoro argentino aún debe al Tesoro paraguayo por la cesión de 2016. Al respecto, para evitar demoras en las transferencias, la Nota Reversal destaca que Yacyretá, sin afectar los recursos disponibles para su adecuado funcionamiento, adelantará mensualmente en forma total o parcial los montos liquidados en concepto de compensación por cesión a favor de la Alta Parte Contratante que cede energía. Dichos adelantos serán a cuenta de las obligaciones que se devenguen en favor de la Alta Parte Contratante que utilice la energía cedida. La deuda de la EBY con el Tesoro argentino figura en USD 4.084 millones (a diciembre de 2015) y condice con lo que se había divulgado anteriormente. FUENTE ULTIMA HORA