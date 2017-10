Tanto la Cancillería como la EBY se negaron a dar explicaciones ayer sobre la reducción a USD 635 millones en el pago por territorio inundado que debe recibir Paraguay de la represa de Yacyretá. La Nota Reversal firmada por los cancilleres Eladio Loizaga (Paraguay) y Jorge Faurie (Argentina) dispone finalmente que Paraguay reciba USD 635 millones (calculados al 2015) en concepto de compensación por territorio inundado, ya que nuestro país aportó el 80% del mismo para la edificación de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Tras firmarse el acuerdo entre los presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri, en mayo pasado, se había anunciado que el monto iba a ser de USD 940 millones. El canciller Eladio Loizaga no quiso ayer explicar el motivo de la reducción del monto de la compensación y señaló que la consulta debería hacerse a la EBY. Por su parte, Ángel Recalde, director paraguayo de la hidroeléctrica, manifestó que es la Cancillería la que debe dar las explicaciones porque fue la responsable de redactar la Nota Reversal. Una fuente del Poder Ejecutivo, fuera de micrófono, justificó el menor monto, señalando que estaba dentro de los cálculos el descuento de la cifra, dadas las deudas que tenía la ANDE con Yacyretá. Sin embargo, durante las varias presentaciones que hicieron las autoridades del Poder Ejecutivo, no se había mencionado la reducción a cuenta de la empresa pública, tal como figura ahora en la Nota Reversal que modifica el Anexo C del Tratado de Yacyretá, cuyos facsímiles fueron publicados ayer por ÚH. FUENTE ULTIMA HORA