El aumento en la importación de vehículos que superan 10 años de uso impacta en el valor CIF de Aduanas, por lo que la recaudación no es la óptima. Ente afirma que solo cumple las disposiciones. En el 2012 se importaron 63.376 vehículos usados (incluye automóviles y camiones) y de ese total 27.423 unidades (43%) superaban los 10 años de antigüedad. Esto representó un valor CIF imponible a la Dirección Nacional de Aduanas de USD 316.342.030. El año pasado se trajeron 56.720 unidades usadas, aunque la cantidad que supera los 10 años de uso ascendió a 46.221 (81%). El valor CIF se desplomó a USD 176.552.425 (37,6% menos). De acuerdo con un estudio elaborado por Sebastián Acha, del Grupo Pragma, cuando aumenta la proporción de autos usados de más de 10 años respecto al total, baja el valor CIF imponible. En el 2013, el valor CIF promedio de cada auto usado importado era de USD 4.991 dólares. En el 2016 es de USD 3.112. "A medida que disminuye el valor CIF de los vehículos, los aranceles e impuestos son menores", indicó Acha. Consultado al respecto, Américo Pereira, director de Procedimientos de Aduanas, aclaró que hubo un incremento global del 10% en recaudación por importación de autos usados. Sin embargo, aseveró que los ingresos de la entidad iban a crecer mucho más si los coches no superaban una década de utilización. "Si yo tuviera un vehículo 2014 o 2015 el valor es mucho más alto que un vehículo pequeño de hasta 1.000 centímetros cúbicos (cc). Ahora te vienen por lejos con más de 10 años y el valor va bajando por los años de uso. Ahí se tiene un valor promedio mucho más bajo, de lo que teníamos en años anteriores. No estamos hablando de 11 o 12 años de uso, muchísimos autos con más de 10 años", manifestó. CUMPLE DISPOSICIÓN. Pereira comentó que nada se puede hacer contra las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya que Aduanas es solo un órgano de aplicación. Relató que cuentan con varias acciones de inconstitucionalidad obtenidas por empresas o particulares para introducir los vehículos. Es por eso que se ve que casi el 90% de los coches usados que se traen hoy tienen más de 10 años. Añadió que se trata de una lucha constante porque los importadores de autos nuevos alegan que se cobraron menos impuestos a los importadores de usados, mientras que estos últimos señalan que ya se les están aplicando valores muy elevados, y que no corresponden con los precios que pagan. La Ley 4333/2011 prohíbe la importación de vehículos usados de cualquier procedencia y modelo con una antigüedad mayor a 10 años, contados a partir del año de su fabricación hasta su despacho en el lugar de origen. La Corte emitió la sentencia 1115/12, mediante la que declaró inconstitucional la legislación. Nuevamente no fue posible tener la versión de la Cámara de Importadores de Vehículos Usados (CIVU). Mercado para autos pequeños

Según se puede observar en las estadísticas, los coches que más ingresaron el año pasado son los nafteros que tienen motor de 1.000 a 1.500 cc. Solo este segmento representó 33.727 unidades y de esa cantidad, 31.259 fueron autos usados.

El segundo grupo más importado lo constituyen los nafteros con motores de 1.500 a 3.000 cc. Casi 10.000 unidades se trajeron en el 2016, de los cuales 8.185 fueron de segunda mano.

Aduanas recaudó G. 218.364 millones por el ingreso de autos usados, en el primer semestre de este año. El año pasado la suma había alcanzado G. 189.379 millones. FUENTE ULTIMA HORA