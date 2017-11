Directivos de la organización advirtieron que la informalidad y los escasos ingresos por tributos directos hacen que los países regionales no tengan suficiente financiamiento para la lucha contra la pobreza. Los bajos ingresos fiscales, debido principalmente a los altos niveles de evasión de impuestos y el poco impacto que tienen los gravámenes directos en la recaudación, limitan la capacidad del Estado de contar con los recursos suficientes para financiar las políticas que tienen como objetivo erradicar la desigualdad social. Así lo afirmó la directora de Gabinete de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Gabriela Ramos, durante la conferencia internacional "Hacia Sistemas de Protección Social Inclusivos en América Latina y el Caribe", que se realizó ayer en el Centro de Convenciones de la Conmebol. "La evasión, que llegó a niveles muy altos, no solo en Paraguay, sino en la región, no solo limitan al Estado a contar con los recursos para hacer frente a las necesidades, sino que también vulnera la cohesión social y crea divisiones importantes", expresó. Para la alta autoridad de la OCDE, en la debilidad que significan los niveles de informalidad y la poca contribución de los impuestos directos, nuestro país puede encontrar un espacio que le permitiría destinar más recursos a los sistemas de inclusión y protección social, principalmente en salud y educación. Señaló que la falta de ingresos suficientes obliga muchas veces a los países a recortar los fondos de un programa social para destinarlos a otro, lo que no es lo ideal. Aseguró que si bien las transferencias monetarias a familias de escasos recursos y las pensiones no contributivas son buenas estrategias para la lucha contra la pobreza, se debe centrar la atención en disminuir la informalidad, que actualmente afecta al 50% de los trabajadores latinoamericanos. Para ello, prosiguió, una buena táctica es utilizar los incentivos fiscales. Frenan el crecimiento. Por su parte, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, afirmó que las desigualdades, como la pobreza y la falta de protección social, no deben ser tomados como un problema político, sino que deben analizarse como un problema también económico, porque se convierten en frenos al crecimiento del país. Resaltó que este problema se convierte luego en el caldo de cultivo de la corrupción y el crimen organizado, e instó a los representantes de los países presentes a unir los esfuerzos y conocimientos para acabar con la pobreza y la falta de oportunidades. "En este contexto, las reformas de los sistemas de protección social son fundamentales. El intercambio de experiencias entre los países puede ser particularmente valioso para el logro de este fin. Es fundamental unir los esfuerzos e identificar mejores prácticas para terminar con la pobreza y la desigualdad que durante muchos años le hizo tanto daño a la región", manifestó Gurría. Las cifras

1.949.272 personas viven en situación de pobreza en Paraguay, según la última encuesta del Gobierno.

11.000 millones de dólares mueve la informalidad, de acuerdo con la Asociación Pro Desarrollo. Solo el 30% aporta a la previsional

El ministro de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), José Molinas, reveló que actualmente solo el 30% de la población trabajadora tiene acceso al sistema de seguridad social, lo que le permite acceder a salud y a una jubilación.

El secretario de Estado indicó que esta baja contribución se debe principalmente a los niveles de informalidad y a la existencia de una gran cantidad de cuentapropistas.

Señaló que, si bien se debe mejorar ese porcentaje, los avances logrados en los últimos años, mediante políticas sociales conectadas con políticas económicas y fiscales, permitieron reducir sustancialmente los niveles de pobreza en el país.

También enfatizó en la articulación de programas que promueven la formación de capital humano. FUENTE ULTIMA HORA