La ministra Lea Giménez reconoció la falta de claridad en la deducibilidad de las inversiones, pero culpó a la administración anterior. Hacienda y empresarios se reúnen hoy para consensuar nuevo reglamento. La ministra de Hacienda, Lea Giménez, se reunió ayer con el presidente Horacio Cartes en Mburuvicha Róga, ocasión en la que dialogaron sobre los cuestionamientos que viene soportando la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) por los emplazamientos y multas que aplicó a contribuyentes del impuesto a la renta personal (IRP). Al término, la titular del Fisco reconoció la confusión que generó el Decreto 9371/12, que reglamenta la aplicación del IRP, permitiendo deducciones que no estaban enmarcadas en el espíritu de la ley. Culpó de esta "falta de claridad" a la administración anterior (Manuel Ferreira como ministro de Hacienda y Javier Contreras como viceministro de la SET). Sin embargo, afirmó que el contribuyente no puede pagar por esta confusión en la interpretación de las normativas vigentes. "Lamentablemente, durante la administración anterior fue emitido un decreto (reglamentario) que ha generado confusión a la hora de la liquidación de este impuesto, atendiendo a que dicho decreto en cierto modo permitía ciertas cuestiones que no estaban enmarcadas en el espíritu ni objetivo de la ley", expresó Giménez. Prosiguió diciendo: "En el 2016, esta administración emitió un nuevo decreto (6560/16), una nueva reglamentación, que corrige esas falencias. Sin embargo, Hacienda reconoce que no es posible responsabilizar al contribuyente de la falta de claridad de la reglamentación". Diálogo. Los gremios empresarios nucleados en la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) se reunirán hoy con autoridades de Hacienda para encontrar una solución al conflicto por el IRP. Dos semanas atrás, la Feprinco envió una nota al presidente Cartes reprochando las últimas decisiones de la SET, como las limitaciones a la deducibilidad de las inversiones. Días después, gremios de contadores se unieron al reclamo, criticando principalmente "las interpretaciones abusivas" y las "intimaciones extorsivas". A la fecha, unos 12.000 contribuyentes del IRP fueron emplazados por Tributación, bajo la sospecha de no haber declarado correctamente en los campos 32, 34 y 71, que se refieren a las donaciones deducibles y a las inversiones en CDAs y en Saecas. En ese sentido, Lea Giménez afirmó que en el encuentro de la fecha se buscará instalar un diálogo abierto para corregir los errores y consensuar una nueva reglamentación, acorde a lo establecido en la Ley 4673/12. Si bien no adelantó ninguna propuesta, desde el sector empresarial esperan una "demostración de buena fe", que sería dejar sin efecto los últimos emplazamientos y bloqueos del RUC que hizo la SET a contribuyentes del IRP, por supuestos abusos en las deducciones permitidas. "Hoy tenemos claridad (con respecto a la interpretación de la ley). Entonces, el punto de partida de la conversación sería: de aquí para adelante busquemos aplicar la ley como corresponde, y de aquí para atrás veamos qué solución podemos encontrar (...) Finalmente, nosotros queremos decir que como institución aceptamos que existía una falta de claridad en base al decreto anterior, pero queremos corregir eso, y enmarcarnos de vuelta en lo que establece la ley, de aquí a futuro", manifestó la titular del Fisco. A disposición. En otro momento, la jefa del Equipo Económico dijo estar a disposición de los presidenciables para dialogar sobre la transición que se deberá llevar a cabo en agosto de este año. De igual modo, aseguró no tener inconvenientes para explicarles la situación actual del Fisco. La Cifra

12.005 contribuyentes del IRP fueron emplazados por la SET por supuestos abusos en las deducciones.



Postergan vencimientos por fallas

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) emitió ayer la Resolución N° 122 por la que dispuso la prórroga hasta mañana del vencimiento del plazo para la presentación de las declaraciones juradas determinativas e informativas y el pago de las obligaciones tributarias de los días 7 y 8 de los corrientes.

Esto se debió a que el Sistema Marangatu nuevamente cayó ayer y generó masivas críticas de contadores y contribuyentes.

"Algunas de las nuevas funcionalidades que han sido puestas a disposición de los contribuyentes dentro del Sistema Marangatu estarían afectando su buen funcionamiento, por lo que los técnicos se encuentran realizando los ajustes necesarios", dijo la SET. Esto generó críticas a la SET porque se jacta de tener programas de primer nivel, pero persisten las fallas en el sistema. Fuente: Ultima Hora