El informe de la SET revela que de los G. 12,4 billones recaudados el año pasado, los contribuyentes del sector agro tributaron G. 729.421 millones. No obstante, el Fisco valoró el leve repunte del aporte. De cada G. 100 que recaudó la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en el 2017, solamente G. 5,8 fueron aportados por el sector agropecuario, el sector que tiene una participación del 35% en la economía nacional. El informe de la Administración Tributaria señala que de los G. 12,4 billones (USD 2.241 millones) que ingresó al Fisco en concepto de impuestos, G. 729.421 millones (USD 131 millones) fue la contribución del agro. Esto equivale a una participación del 5,8% (ver infografía). Este reporte solo considera lo efectivamente ingresado a las arcas del Estado el año pasado, no los pagos hechos con créditos fiscales, y toma lo recaudado por tres tipos de gravámenes: impuesto al valor agregado (IVA agropecuario), impuesto a la renta de las actividades agropecuarias (Imagro) y el impuesto a la renta agropecuaria (Iragro). Mejoría. Las estadísticas de la SET indican que el IVA agropecuario y el Iragro registraron un considerable crecimiento. El Imagro, por su parte, sí tuvo una caída, ya que es abonado solo por contribuyentes en mora y con atrasos. Según el informe, Tributación recaudó G. 402.867 millones por el IVA agropecuario, lo que representa un aumento del 7,2% con respecto al ejercicio 2016, donde ingresó G. 375.907 millones. Por el Iragro se tuvieron ingresos por G. 326.162 millones, con un crecimiento del 27,8% en comparación al 2016, donde ingresó G. 255.290 millones. La SET valoró el repunte de este gravamen, ya que en el 2016 había tenido una caída del 9%, debido a la disminución del precio de los commodities. No obstante, a 4 años de la vigencia del Iragro, la recaudación sigue aún lejos de la meta que se había trazado Hacienda al momento de su creación: USD 250 millones. A su turno, el Imagro dejó una recaudación de G. 392 millones, frente a los G. 729 millones del 2016, lo que equivale a una caída del 46,2%. En términos porcentuales, el aporte agro tuvo una mejoría del 0,4%, ya que en el 2016 la participación de este sector representó el 5,4% de la recaudación total de la SET. Sin embargo, sigue sin alcanzar las contribuciones registradas en 2014 y 2015, con 6,4% y 6,2%, respectivamente. Caída. Pese a esta leve mejoría, la SET prevé una caída en la recaudación del Iragro para este 2018, según se desprende del Presupuesto General de la Nación (PGN). De acuerdo con el documento, el Fisco pretende recaudar este año G. 279.637 millones por la renta generada por el sector agropecuario, lo que equivale a G. 46.525 millones menos que lo ingresado en el 2017. El diputado Dionisio Amarilla, quien dio a conocer estos datos, cuestionó la escasa recaudación que prevé la SET para el 2018. El legislador liberal recordó que cuando Hacienda planteó la Ley del Iragro en el 2012, la estimación de ingresos era de USD 250 millones, monto que a la fecha está lejos de ser una realidad. Fuente: Ultima Hora