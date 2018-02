Informe de la SET indica que, pese a la gran cantidad de dinero que mueve el deporte rey, su aporte al Fisco es prácticamente nulo. Tributación dice que tropieza con la imposibilidad de gravar transferencias. El sector fútbol aportó un promedio anual de apenas USD 294.777 en los últimos cuatro años, según se desprende de un informe proveído por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Este grupo de contribuyentes, entre los que se encuentran futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y trabajadores de los diferentes clubes, abonó al Fisco en concepto de impuestos un total de USD 1.179.108 (G. 6.520 millones) entre el 2014 y el 2017. Esa totalidad, dividida por ese periodo de años, arroja el promedio citado más arriba. De acuerdo con el reporte, por el impuesto al valor agregado (IVA) el sector contribuyó con USD 788.258, mientras que por el impuesto a la renta personal (IRP) pagó USD 201.449. Finalmente, en otras obligaciones (retenciones, principalmente), abonó USD 189.401 (ver infografía). Si este monto es comparado con las recaudaciones anuales que tuvo la Administración Tributaria entre el 2014 y el 2017, la contribución del fútbol al Estado alcanza apenas el 0,01% del total por cada año. Inconveniente. De acuerdo con un informe de Itaú Unibanco sobre el volumen de dinero que mueven los principales clubes de la Conmebol, se reveló que solo entre 2015 y 2016, el fútbol paraguayo movió USD 35 millones en transferencias. Sin embargo, la directora de Fiscalización de la SET, Noelia Fariña, remarcó que justamente la imposibilidad de gravar las transferencias internacionales impide a la institución obtener mayores ingresos del sector. Explicó que las transferencias de jugadores paraguayos se realizan casi exclusivamente en el exterior, mientras que los impuestos que cobra la SET son de fuente territorial, es decir, el ingreso gravado debe haber sido generado dentro de los límites del país. "El futbolista es un caso atípico porque generalmente un año vive acá, luego es transferido y vive un tiempo afuera, por lo que ya no tributa acá, tributa donde presta el servicio. No es fácil decir si es mucho o poco, porque por lo atípico del caso es difícil de comparar con otro sector", expresó Fariña. Agregó que a esto se suman las deducciones que pueden realizar los contribuyentes, lo que hace que el monto abonado sea menor. En el IVA se incluyen a los que presten servicios profesionales, cuya retribución supere el mínimo y no aporten a un régimen de jubilaciones. En el IRP se incluyen a aquellos cuyos ingresos superen el rango no incidido. Guía tributaria del futbolista

En la guía del futbolista, emitida por la SET en el 2016, se establece que los jugadores, entrenadores e integrantes del cuerpo técnico deben inscribirse como contribuyentes del IVA cuando sus ingresos mensuales superen el salario mínimo y no contribuyan a un régimen de jubilaciones y pensiones, debiendo emitir facturas, presentar mensualmente sus declaraciones juradas y abonar los impuestos correspondientes.

También deben inscribirse como aportantes del IRP cuando sus ingresos del año alcancen el rango incidido (G. 97.973.904). En este sentido, el contribuyente debe presentar su declaración de forma anual y abonar el monto resultante.

Esta guía puede encontrarse en la página web de la SET (www.set.gov.py), en la sección Biblioteca. Fuente: Ultima Hora