El equipo de transición anuncia una metamorfosis del candidato en presidente. Recuperar la unidad del pueblo de EE.UU. será el leitmotiv del primer mensaje a la nación Las comparaciones siempre son odiosas y, a menudo, injustas, pero si en el 2008, cuando Barack Obama tomó posesión como 44.º presidente de Estados Unidos, la palabra clave del momento era esperanza, hoy, el día en que Donald Trump va a tomar posesión como 45.º presidente, el concepto dominante es incertidumbre. Por primera vez desde Eisenhower, un hombre de negocios de maneras grotescas sin ninguna experiencia política va a tomar las riendas de la primera potencia mundial. Y esa sensación de incertidumbre está tan extendida en Estados Unidos como en el resto del mundo. Conscientes de ello y a fin de tranquilizar a los más agoreros, el equipo de transición de Donald Trump insistió ayer a través de diversos canales en que hoy se producirá “la gran transformación del candidato en presidente” y esa metamorfosis, que a priori se presenta bastante complicada, se comprobará en el primer mensaje que dirigirá a la nación como comandante en jefe. Tom Barrack, viejo amigo y socio de Trump durante muchos años, que forma parte del comité organizador de la ceremonia de toma de posesión, aseguró en la CBS que por una vez Trump “centrará su discurso en los asuntos que nos unen a los estadounidenses” y que las bravatas que han protagonizado la campaña electoral “van a desaparecer”. Sean Spicer, que va a sumir la secretaría de prensa del presidente, adelantó que en su discurso Trump “pondrá el énfasis en los valores que compartimos” y en los asuntos “que pueden unir al país y que nos permitirán trabajar conjuntamente” a los que han votado y los que no lo han hecho por el nuevo presidente. La idea de la unidad en un país profundamente dividido la abanderó el propio Trump, pero con su estilo habitual y su canal favorito, Twitter: “No tengo ninguna duda de que juntos vamos a hacer que Estados Unidos sea grande de nuevo” y aprovechó para retuitear a Franklin Graham, un líder evangélico blanco: “No ha sido Donald Trump quien dividió a este país. Este país ha estado dividido durante mucho tiempo”. Los fastos de la inauguración comenzaron como es tradicional la víspera. Trump y su esposa, Melania, se trasladaron de Nueva York a la capital por la mañana, pero ya no lo hicieron en el jet privado del magnate, sino en un avión militar que aterrizó en la base Andrews. El acto más ritual fue una ofrenda floral en el cementerio de Arlington a los soldados muertos en combate. Además de eso Trump participó en varios actos, un almuerzo con sus partidarios y colaboradores que no tuvo inconveniente en celebrar en el recién inaugurado hotel Trump International; una fiesta popular con la participación de diversos artistas, entre ellos el cantante de country Toby Keith y la banda de rock 3 Doors Down. Un elenco menor comparado con Beyoncé, Bruce Springsteen, Shakira, Stevie Wonder o U2, que actuaron cuando quien inauguraba era Barack Obama. En el almuerzo celebrado en el hotel de su propiedad, Trump derrochó buen humor. Presumió de lo bien que ha quedado el hotel y de lo buenos que son los colaboradores que ha elegido para gobernar. “Nuestro equipo tiene con mucho el más alto coeficiente intelectual de la historia”, declaró. Y aprovechó para felicitar a los candidatos a secretarios que habían batallado en el Senado con la oposición demócrata para su con­firmación. La ciudad de Was­hington se ha puesto de gala para dar la bienvenida al nuevo presidente, aunque resulta complicado moverse por las extraordinarias medidas de seguridad. Se han ­movilizado casi 30.000 agentes para un dispositivo que tiene un presupuesto de 100 millones de dólares. Nunca como hoy y el fin de semana van a coincidir tantos partidarios y detractores del nuevo ­presidente. Está previsto un total de 99 manifestaciones, la mayoría de protesta, mientras que los grupos de apoyo a Trump se dedicarán preferentemente a bailar. Fuente: La vanguardia