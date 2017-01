La Universidad Complutense de Madrid(UCM) ha abierto una investigación por un supuesto caso de acoso sexual que ha tenido lugar en su Facultad de Educación. Seis estudiantes de máster denunciaron a finales de diciembre a un profesor que supuestamente le amenazó con malos resultados académicos si no accedían a verse con él fuera de clase. El docente ha sido apartado cautelarmente de las clases pero sigue acudiendo al campus. MÁS INFORMACIÓN Prisión para un catedrático de Sevilla por abusar sexualmente de tres profesoras

La Universidad de Sevilla prohíbe la entrada en la facultad al catedrático condenado por abusos sexuales Las seis alumnas, de entre 30 y 35 años de edad, son profesoras en Paraguay y se han trasladado a España becadas por el Gobierno paraguayo para completar su formación, según la información del caso desvelado por la cadena SER. Son alumnas de un programa estatal de posgrado, Becal, que gestiona el citado Ejecutivo . Todas acudían juntas a la asignatura que impartía este docente. Ya desde el inicio de curso, en octubre, el profesor comenzó a enviarles mensajes por redes (WhatsApp y Facebook) a cada una en privado en los que “las invitaba a verse fuera y salir”, explica Federico Mora, coordinador general del Ministerio de Hacienda y del programa nacional de becas de posgrado del Gobierno de Paraguay, que añade que estos mensajes “se repitieron con mucha insistencia”. “Al no tener retorno de las alumnas, ya que ninguna quiso verse con él fuera, les amenazó asegurando que tenía mucha influencia, que esa actitud podía afectar a su maestría y a su rendimiento académico”, añade Mora al teléfono, tras manifestar su “sorpresa y repudio” por este caso. Asegura que las seis estudiantes se percataron de que no eran las únicas en sufrir este acoso cuando “comenzó el maltrato en el aula” después de que no accedieran a quedar con el docente. “Empezó a llamarlas ‘burras’ y ‘bobas’ en clase, delante del resto de compañeros y así descubrieron que había más afectadas”. La Complutense ha confirmado que la denuncia se produjo a finales de diciembre, días antes de las vacaciones de Navidad, en la Unidad de Igualdad de la universidad. El campus “puso en marcha el protocolo de actuación contra el acoso sexual recientemente presentado en Consejo de Gobierno, abriendo la correspondiente información reservada al efecto”, según una nota oficial del campus, que alude a que se han tomado “las medidas cautelares oportunas”. El profesor no había recibido ninguna denuncia anteriormente por ningún caso similar, según fuentes de la UCM. Las alumnas recibieron apoyo psicológico de especialistas de la universidad. De momento, el profesor ha sido apartado de la clase del máster que impartía a estas alumnas, pero sigue trabajando en el campus, según confirman desde la UCM. “Ya no está en esa asignatura pero tenemos la inquietud de que se lo encuentren en los pasillos o por la facultad”, añade el responsable nacional del programa de becas de Paraguay. La denuncia fue presentada días antes de que el ministro de Educación de Paraguay, Enrique Riera, visitara España. Durante los días de su visita, el rector de la UCM, Carlos Andradas, pidió a la Embajada un encuentro con él para hablar del programa de becas. En ese encuentro, le pidió disculpas en nombre de la institución. En la Complutense hay más de 30 becarios de este programa, que ha enviado a más de 400 alumnos a distintas universidades españolas. La nota oficial de la Complutense añade que “quiere manifestar públicamente su absoluto compromiso con la igualdad y de tolerancia cero con cualquier conducta de acoso por razón de género o identidad sexual”.