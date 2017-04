Un explosivo detonó cerca del bus en que se trasladaba el plantel del Borussia Dortmund, según confirmó la policía alemana. El defensor español Marc Bartra sufrió heridas y fue llevado a un hospital. El partido ante Mónaco queda pospuesto para mañana. El Dortmund tenía previsto enfrentar al Mónaco por la Liga de Campeones a las 14:45, pero cuando el Borussia salía del hotel de la concentración, a unos 10 kilómetros de su estadio, el Signal Iduna Park, ocurrió una explosión cerca del autobús del equipo, que dejó herido a Marc Bartra, exjugador del Barcelona, que ya fue llevado a un hospital. Según el medio español MARCA, Bartra resultó herido por cristales, sufriendo cortes en un brazo y se encuentra aturdido, pero su estado no reviste gravedad. También agrega que la policía de Dortmund emitió un comunicado que habla de que las ruedas del autobús fueron las que estallaron, pero advierte que “todavía no se puede determinar con exactitud lo que ha provocado el incidente”. La realización del compromiso de cuartos de final se pospuso para mañana. Por su parte, el club alemán aseguró a través de sus redes sociales que actualmente no existe una causa de preocupación para los visitantes del estadio y que los demás jugadores no corren mayor riesgo. “Estamos en estrecha coordinación con la policía y con la UEFA”, agregó el Dortmund. FUENTE ABC DIGITAL