En caso de que el gobierno de Venezuela no responda a las consultas y pedidos de los demás países miembros del Mercosur para destrabar la crisis, podría ser sancionado con la suspensión como miembro activo del bloque regional, adelantó el canciller Eladio Loizaga. El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, en contacto con la 970 AM habló sobre el comunicado difundido ayer por el Gobierno Nacional en el que reafirma su posición en contra de la Asamblea Nacional Constituyente realizada ayer domingo en Venezuela. "Ayer nos hemos expedido con un comunicado en el que primero que nada señalamos el desconocimiento al inconstitucional llamado a la Constituyente y también condenamos el hecho de la muerte constante de manifestantes", indicó. Loizaga afirmó que los ciudadanos venezolanos tienen el derecho de manifestarse pacíficamente en contra del gobierno de Nicolás Maduro, al tiempo de señalar que existe una desproporción en la presencia de las fuerzas de seguridad frente a "una manifestación del pueblo que quiere expresar lo que siente". Así también, reiteró que desde Paraguay se insta a que el gobierno venezolano asuma un compromiso político para la salida de esta crisis a través de un diálogo que sea creíble. "Paraguay en todo momento ha tenido una manifestación clara sobre lo que está pasando en Venezuela, lógicamente todo tiene su tiempo (sobre la fecha en la que se emitió el comunicado). El presidente Cartes en varias oportunidades ha expuesto públicamente la posición paraguaya con respecto a Venezuela", sostuvo el canciller nacional. En el marco de las gestiones del Mercosur, indicó próximamente mantendrán una reunión de consulta con el gobierno afectado, en este caso Venezuela, para analizar la actual situación y ver posibles salidas a la crisis que se vive en el país caribeño. Loizaga adelantó que, en caso de no obtener respuestas del gobierno venezolano, se deberá aplicar la tercera fase del Protocolo de Ushuaia que contempla la aplicación de una sanción al país afectado, en este caso la suspensión como miembro del Mercosur. En ese sentido, dijo que hasta el momento el Mercosur es la única institución regional que puede tomar una decisión de esta manera, considerando que en la Organización de Estados Americanos (OEA) no se ha logrado avanzar mucho por la falta de votos en las últimas asambleas, lo cual derivó en la imposibilidad de aplicar la llamada "Carta Democrática" contra Venezuela. "La única forma en la que vamos a salir adelante a través de un diálogo entre las autoridades del gobierno de Venezuela y la oposición principalmente en el marco de la Asamblea Nacional y encontrar una salida que permita retornar el Estado de Derecho", expresó finalmente.