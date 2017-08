"En las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente hubo manipulación del dato de participación", aseguró este miércoles Smartmatic, la empresa a cargo del sistema de voto electrónico empleado en la polémica última elección en Venezuela. El gobierno venezolano aseguró que la elección tuvo un 41,53% de participación con 8 millones de venezolanos en las urnas. Pero según Smartmatic "la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores". Venezuela elige la Asamblea Nacional Constituyente en controvertidas elecciones con el 41,53% de participación popular, según cifras oficiales

¿Fraude en la Constituyente? Los argumentos de la oposición para desconocer los 8 millones de las elecciones del domingo (y qué dice el chavismo) En una conferencia de prensa convocada en Londres, el director ejecutivo de la compañía, Antonio Mugica, aclaró que la cifra era un estimado. Pero "una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación", aseguró Mugica, quien sin embargo no quiso comentar sobre el impacto de esa supuesta discrepancia para la validez de la elección. Smartmatic, una multinacional de origen venezolano, ha proporcionado la plataforma tecnológica de votación y servicios para las elecciones en Venezuela desde 2004, incluyendo la elección del domingo para la Asamblea Constituyente. Sin embargo, en el caso de la última votación no hubo presencia de auditores de la oposición, fundamentales como testigos del proceso, explica la firma, que tenía entre sus responsabilidades la totalización de los votos. Antes incluso del anuncio de Smartmatic, varios países ya habían dicho que no van a reconocer el resultado de los comicios del domingo, los que fueron boicoteados por la oposición venezolana. ¿Qué implica que grandes países desconozcan la Constituyente de Maduro en Venezuela? Esta ya había estimado la particpación en los comicios en únicamente el 12,4% del padrón electoral, es decir unos 2,4 millones de electores. El gobierno de Venezuela, sin embargo, ha defendido la legitimidad de la nueva asamblea, la que tiene como misión redactar una nueva Constitución y se espera ordene la disolución del actual parlamento, controlado por la oposición. "No les iba a gustar" BBC Mundo le preguntó director de la firma, el venezolano Antonio Mugica, si habíadiscutido sus hallazgos con el gobierno de Venezuela y las autoridades electorales, pero -después de una larga pausa- el ejecutivo respondió negativamente. "Pasamos los dos últimos días asegurándonos de que esto que estamos diciendo es verdad, que es preciso", dijo. "No sentimos que alertar a las autoridades del CNE antes de hacer esta declaración fuera lo correcto", explicó. Luego elaboró: "Pensamos que a las autoridades no les iba a gustar lo que teníamos para decir". Interrogado sobre la credibilidad de sus señalamientos, Mugica dijo que los números estaba ahí para quien quiera analizarlos. Estados Unidos sanciona al presidente Nicolás Maduro y lo califica de "dictador" tras la elección de la Constituyente en Venezuela "Lo que nosotros podemos asegurar, sin ninguna duda, es que las cifras oficiales y las que arrojó el sistema no concuerdan", insistió Mugica. Las controversias de Smartmatic Entre 2004 y 2015 Smartmatic ha participado en 14 elecciones, estableciendo más de medio millón de máquinas para votar, y procesó más de 377 millones de votos en Venezuela, según información provista por la empresa. Pero la empresa, que afirma haber ayudado a millones de votantes a depositar más de 3.700 millones de votos en elecciones en todo el mundo, no es ajena a las controversias. FUENTE BBC MUNDO