Todos los esfuerzos estaban centrados en evitar la Asamblea Constituyente. Ahora, una vez elegida y a punto de instalarse, la oposición venezolana está frente a un nuevo dilema que amenaza su unidad y pone de relieve las desventajas de un liderazgo múltiple. Poco después de que se confirmara que habrá Constituyente, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, pidió a la oposición hacer autocrítica. Él mismo hizo la primera en una dura declaración en que afirmó que "no se pueden ganar batallas cuando nos derrotamos a nosotros mismos". El bloque opositor debe decidir en estos días no sólo qué hará en un escenario de confrontación, desobediencia y desconocimiento del gobierno y de la recién elegida Asamblea Constituyente, sino también si participará o no en las elecciones regionales, previstas para el 10 de diciembre. Y cuál será su estrategia. ¿Qué pasa ahora? 4 claves para entender el proceso y las funciones de la Constituyente en Venezuela La próxima semana, del 7 al 9 de agosto, se deben inscribir los candidatos. No será fácil llegar a un consenso en un grupo con casi 20 partidos, varias figuras carismáticas y un amplio espectro ideológico que abarca desde socialdemócratas a neoliberales, desde radicales antichavistas a moderados que una vez fueron cercanos al oficialismo. Por lo pronto, líderes como el expresidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup y María Corina Machado ya han discrepado abiertamente sobre cómo proceder. El nacimiento de la MUD Durante muchos años, el chavismo, siempre pétreo de puertas para afuera, se ha favorecido de lo variada que fue la oposición, muchas veces atomizada, dividida. En 2008, el nacimiento de la MUD supo articular unidad, sobre todo ante las citas electorales. Si bien yo no creo en los liderazgos mesiánicos, sí hace falta un rostro y un hilo conductor" José Manuel Olivares, diputado del partido Primero Justicia En 2012 se decidió en primarias que el candidato presidencial unitario fuera Henrique Capriles. No tuvo éxito entonces, pero estuvo cerca pocos meses después ante Nicolás Maduro, una vez fallecido Hugo Chávez. "Elecciones libres y democráticas, no hay otra", dice Henrique Capriles sobre la salida a la crisis en Venezuela en una entrevista con BBC Mundo El cénit de la unidad llegó en las legislativas de 2015, donde la MUD infligió la peor derrota al chavismo y le arrebató el Parlamento. FUENTE BBC MUNDO