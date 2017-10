Al menos 59 personas murieron en un tiroteo en Las Vegas la madrugada de este lunes, dijo el sheriff de la Policía Metropolitana de Las Vegas, Joseph Lombardo, durante una conferencia de prensa. Lombardo dijo también que más de 527 personas habían resultado heridas. Se trata del tiroteo con el mayor número de víctimas en la historia de Estados Unidos. La Policía reportó la madrugada de este lunes la presencia de un tirador activo en los alrededores del hotel Mandalay Bay Casino, en la zona conocida como The Strip, donde se realizaba un festival de música country. El gobernador de Nevada, Brian Sandoval, reaccionó en Twitter al ataque: "Un trágico y atroz acto de violencia ha sacudido a la familia de Nevada. Nuestras oraciones están con las víctimas y todos los afectados por este acto cobarde". Esto es lo que sabemos: Qué ocurrió Poco después de las 10 p.m. hora local (1 a.m. ET), la policía dijo que se empezaron a escuchar disparos de arma de fuego en un concierto en la zona de Las Vegas conocida como The Strip.

El cantante de música country Jason Aldean estaba actuando cuando comenzaron los disparos, de acuerdo con un video de celular de un testigo.

El concierto era parte del festival de música Route 91 Harvest que se realizaba en Las Vegas Millage, un recinto al aire libre en el Centro Mandalay Bay.

La policía dice que el atacante disparó a la multitud desde el piso 32 del hotel Mandalay Bay, a varios metros al suroeste de donde se realizaba el concierto.

"Los disparos duraron entre 10 y 15 minutos. No paraban", dijo la testigo Rachel de Kerf. Las víctimas Al menos 59 personas murieron y más de 520 resultaron heridas en el tiroteo, dijo el sheriff de la Policía Metropolitana de Las Vegas Joseph Lombardo.

Dos policías de Las Vegas fueron hospitalizados, una en condiciones graves, de acuerdo con Lombardo.

Entre las víctimas hay policías que estaban fuera de turno. El sospechoso Un sospechoso fue abatido, de acuerdo con la policía de Las Vegas. Fue identificado como Stephen Paddock, de 64 años.

La policía no cree que haya otros atacantes.

La policía dijo que el sospechoso es "local". La investigación La policía identificó a una mujer asiática de nombre Marilou Danley que dicen era la "acompañante" del atacante.

La policía dijo que Danley no es sospechosa y que solo les interesa "hablar con ella".

Las autoridades también están en busca de dos vehículos: un Hyundai Tucson Nevada y un Chrysler Pacifica Turing, ambos con matrícula del estado de Nevada. Ambas placas están registradas a nombre del sospechoso abatido, dijo la policía.

Hubo rumores de explosivos, pero la policía dijo en conferencia de prensa que no hubo más explosivos que el utilizado para entrar a la habitación del sospechoso.

La policía dice que está "muy segura" de que ya no hay amenaza.

Tenía un arsenal: las autoridades encontraron un total de 42 armas: 23 en la habitación del hotel y 19 en su casa Reacciones El cantante Jason Aldean emitió un comunicado en el que dijo: "Esta noche va más allá de lo terrorífico". En Instagram, Aldean dijo que él y su equipo estaban a salvo.

Facebook activó su servicio "Security Check" para que las personas en el lugar se reporten con sus seres queridos.

El Aeropuerto McCarran de Las Vegas dijo en Twitter que había suspendido sus operaciones temporalmente debido a los reportes del tiroteo. Posteriormente retomó las operaciones de forma limitada y dijo que dos docenas de vuelos habían sido desviados a otros aeropuertos durante la noche. FUENTE CNN EN ESPAÑOL