(CNN Español) - Puerto Rico sufre una emergencia histórica: el huracán María golpeó la economía y la vida de una sociedad que apenas se mantenía a flote en medio de una crisis financiera y fiscal. Y la ayuda, contrario a otros lugares devastados por desastres naturales, está tardando en verse representada en mejoras tangibles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este jueves que Puerto Rico va a tener que asumir más responsabilidad por los esfuerzos de recuperación del huracán María, diciendo que los servicios de emergencia federales no pueden estar allí “por siempre”. Entretanto, las cifras de la devastación tres semanas después del paso del huracán siguen aumentando, sobre todo las de pérdidas de vidas humanas. Hay que recordar que en la isla viven 3,4 millones habitantes, que son ciudadanos estadounidenses. Al menos 45 muertos La cantidad de muertos por el huracán ha aumentado a 45, dijo la portavoz del gobierno Yennifer Álvarez. Al menos 117 desaparecidos El número de personas que siguen sin ser halladas aumentó este jueves a 117, dijo la portavoz del Departamento de Seguridad Pública Karixia Ortiz. Más de 32.000 puertorriqueños han llegado a Florida desde el 3 de octubre La Oficina de Manejo de Emergencias de Florida tuiteó que más de 32.000 puertorriqueños han llegado a ese estado desde el 3 de octubre. Se espera que ese número solo aumente y se trataría de un éxodo masivo sin precedentes, que si sigue creciendo podría compararse con el éxodo de Mariel, en el que alrededor de 1250.000 cubanos llegaron a la Florida en 1980 después de que Fidel Castro permitiera que emigraran desde el puerto de Mariel, muchos de ellos en botes de familiares exiliados. 83% de los consumidores aún está sin electricidad El miércoles, incluso, casi 90% de los puertorriqueños no tuvo energía, según un reporte de del Departamento de Energía. Eso significa que no hay internet, ni pueden cargar sus celulares, lo que se traduce en comunicación y acceso a la información muy limitados. (De hecho, muchos puertorriqueños no se enteraron de la visita del presidente Donald Trump a la isla la semana pasada). FUENTE CNN EN ESPAÑOL