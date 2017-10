El presidente Donald Trump anunció ayer que no certificará el acuerdo nuclear con Irán de 2015, uno de los peores de la historia de EEUU, y advirtió que puede abandonarlo en cualquier momento. "Anuncio que no podemos ni haremos esta certificación", declaró el mandatario en una comparecencia que levantó mucha expectación. "No seguiremos por un camino cuyo previsible final es más violencia y terror, y la verdadera amenaza de un Irán nuclear", subrayó. Trump denunció por otro lado el comportamiento de la dictadura iraní en Oriente Medio y afirmó que Teherán es el principal patrocinador del terrorismo en el mundo. El presidente también adelantó duras sanciones contra los Guardianes de la Revolución, el Ejército de élite iraní. Aunque no abandone el acuerdo, el giro estratégico de Trump puede abrir un periodo de incertidumbre al no secundar la posición de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), quien hasta ahora confirmó que Teherán cumple sus compromisos. El pacto –que también suscribieron Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia y China– tiene el objetivo de garantizar el carácter exclusivamente civil del programa nuclear iraní. "no tiene poder". La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, afirmó ayer que el acuerdo nuclear con Irán está funcionando y mantiene sus promesas, y que el presidente Donald Trump no tiene el poder para ponerle fin. "No podemos permitirnos como comunidad internacional, y, en particular, Europa, desmantelar un acuerdo que funciona y mantiene sus promesas", afirmó Mogherini pocos minutos después de que Trump anunciara que no certificaba el acuerdo. Según Mogherini, Trump no puede poner término a este acuerdo en cualquier momento, como afirmó. "El presidente de EEUU tiene muchos poderes, pero no este", insistió, recordando que la posición del país sobre este tema está ahora en manos del Congreso. "Este acuerdo no es un acuerdo bilateral, ni es un tratado internacional", explicó. Para Rusia el pacto continúa intacto

El ministerio de Relaciones Exteriores ruso criticó la nueva estrategia con Irán anunciada por el presidente Donald Trump, considerándola de retórica agresiva y amenazadora, e indicó que el acuerdo con Irán permanece intacto. El ministerio estimó que la decisión de no certificar el acuerdo sobre el programa nuclear logrado en 2015 no tendrá impacto directo en su implementación. Por otro lado, el discurso del presidente Trump, en el que presenta una agresiva estrategia hacia Irán, muestra que está más solo que nunca contra el pueblo iraní, dijo el presidente de la República Islámica, Hasan Rohani. "Las declaraciones de Trump son un conjunto de insultos y acusaciones sin fundamentos", agregó Rohani FUENTE: ULTIMA HORA