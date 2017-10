El ministro de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, responde con dureza a las críticas del negociador de Estados Unidos para el acuerdo comercial El secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, ha contestado las palabras de Robert Lighthizer, jefe negociador de Estados Unidos para el TLC. En el marco de la cuarta ronda de negociaciones para modificar el tratado, Lighthizer ha criticado la "resistencia al cambio" de los países vecinos. Después de la conferencia de prensa que ambos han mantenido junto a la titular de Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, Guajardo ha dicho que "no es intransigencia, sino sensatez". Las partes difieren en tres asuntos, temas clave para Estados Unidos. El Gobierno de Donald Trump quiere que los automóviles incorporen mayor cantidad de piezas estadounidenses para poder considerarlos producto local. Además, pretende que el actual mecanismo de resolución de conflicto desaparezca y que, cada cinco años, el acuerdo termine de forma automática salvo que los socios firmen lo contrario. Guajardo ha dicho que esta última condición supondría la "muerte súbita" del tratado. El secretario ha calificado de "estrategias de negociación" los comentarios de Lighthizer, y ha añadido que algunas de las propuestas de Estados Unidos son inaceptables, caso de la cláusula de extinción, que da por finalizado el tratado cada cinco años, o la eliminación del mecanismo de resolución de conflictos. Guajardo ya se refirió hace unos días a la cláusula. "No me parece que el tratado deba tener una cláusula de extinción", dijo. En una entrevista con Televisa, el secretario explicó: "No aceptaremos cualquier tratado. Estados Unidos viene con una propuesta de blanco o negro. Y lo que tenemos que hacer es negociar algo que tenga sentido; trabajar una escala de grises y presentar propuestas". México, Canadá y Estados Unidos han aplazado la quinta ronda de negociaciones a noviembre y prevén que, de haber acuerdo, no lo firmarán hasta 2018. A la ardua tarea de ponerse de acuerdo, las partes lidian cada pocos días con los mensajes incendiarios de Donald Trump en Twitter. Entre tanto, México ya ha avisado de que el mundo no se acabaría con el fin del TLC. Guajardo ha dicho que México trabaja paralelamente en acuerdos con otros países, además de en la modernización de tratados existentes. FUENTE EL PAIS