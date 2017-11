El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que Venezuela es su "peor pesadilla", ya que una implosión en esa nación vecina puede convertirse en un problema tremendo para el proceso de paz y su país en general. "Si me preguntas cuáles son mis pesadillas, pues mi peor pesadilla es Venezuela", afirmó Santos tras ser consultado durante su visita a Londres acerca de su preocupación por el efecto en su país que puede tener el contexto regional y en particular la situación venezolana. A juicio del mandatario, "si hay una implosión en Venezuela, no es que vamos a recibir 500.000 (personas), que es lo que hemos recibido, serán millones y eso va a ser un problema tremendo para el proceso de paz y para Colombia en general". GALARDÓN. El Real Instituto de Relaciones Internacionales británico, conocido como Chatham House, otorgó su galardón anual a Santos, en reconocimiento a la "excepcional diplomacia" con la que impulsó el proceso de paz con las FARC, ahora convertida en partido político en virtud del acuerdo que firmó en noviembre del año pasado. Santos señaló que Colombia está recibiendo cada día personas desde Venezuela que "están buscando una mejor forma de vida". "Eso está creando una carga bastante dramática en nuestro sistema educativo, de salud. Nosotros queremos ser generosos, no queremos cerrar nuestras fronteras y de cierta forma tenemos que adaptarnos a esta situación que desafortunadamente se está empeorando", comentó. El mandatario, que en las últimas semanas ha endurecido su discurso contra el Gobierno socialista de Nicolás Maduro, admitió que por ello ha estado tan interesado "en tratar de encontrar una forma, una solución pacífica y democrática al problema en Venezuela" y lamentó que hayan fallado. default. La eléctrica estatal de Venezuela incumplió el pago de los intereses de un bono por USD 650 millones , dijo la firma Wilmington Trust, fiduciario del título, aunque la empresa afirmó que transfirió los fondos un día antes del plazo límite. La situación ocurre en la víspera de una reunión convocada por el gobierno de Maduro con acreedores para discutir una reestructuración de la deuda del país petrolero. Venezuela debía pagar el jueves sin dilación unos USD 28 millones por intereses demorados desde principios de octubre del bono de la antigua Electricidad de Caracas, que luego de su nacionalización en 2007 pasó a ser parte de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). ABP avala diálogo

El partido político opositor venezolano Alianza Bravo Pueblo (ABP), del alcalde en arresto domiciliario Antonio Ledezma, señaló que si bien no se niegan al diálogo entre el Gobierno y la oposición, sí rechaza que se haya replanteado entre telones repitiendo errores de hacer las cosas a escondidas. En un comunicado, la organización política aseguró que se enteró del diálogo como un hecho ya cumplido, luego de la rueda de prensa en la que se dio el anuncio, lo que, a su juicio, deja en evidencia que la supuesta unidad opositora repite los errores. FUENTE: ULTIMA HORA