El presidente estadounidense Donald Trump rompió públicamente este miércoles, y en forma espectacular, con su controvertido exjefe de Estrategia en la Casa Blanca, Steve Bannon, a quien acusó de haber perdido la razón. Con Xavier Vila, corresponsal de RFI en Washington El presidente Trump desata su ira contra su antiguo jefe de campaña y estratega jefe Steve Bannon, encumbrado tiempo atrás como el eslabón clave para llevar al magnate a la Casa Blanca y denostado ahora como alguien que apenas tuvo influencia en aquella victoria política y en la presidencia. "Cuando fue despedido (de la Casa Blanca), no solo perdió su trabajo, sino que también perdió la razón", afirmó Trump en un comunicado. Trump acusó a su exjefe estratégico de filtrar informaciones falsas cuando estaba en la Casa Blanca para aparentar ser más importante de lo que era en realidad, de no haber hecho aportes importantes a la victoria electoral y hasta del fracaso en una elección local en Alabama. Trump da así un gran giro, radical, tras las polémicas declaraciones que Bannon hizo a Michael Wolff, autor del libro "Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump", donde advierte que la reunión del hijo y el yerno de Trump con una abogada rusa conectada con el Kremlin que afirmaba tener material lesivo contra Hillary Clinton constituye traición y falta de patriotismo. Bannon afirma, por ejemplo, que la reunión mantenida por Trump Junior, Kushner y Manafort con una abogada rusa en junio de 2016, en plena campaña electoral, fue una "traición". "Aún si uno piensa que eso no era una traición, que tampoco era antipatriótico o que no era simplemente una mierda -y yo creo que fue las tres cosas- uno debería avisar inmediatamente al FBI", dijo Bannon, de acuerdo con un adelanto del libro. La portavoz del ejecutivo, Sarah Sanders, explicó ante la prensa el sentir del presidente al respecto. “Seguramente encaja la idea de que está furioso y asqueado ante afirmaciones tan indignantes y falsas contra el presidente. Les remito a las que hizo previamente en el programa 60 minutos donde califico de farsa absoluta las acusaciones contra el presidente de colaboración con Rusia”, afirmó Sanders. En el libro Bannon también advierte además que el fiscal especial que investiga esa presunta colaboración se centra en el presunto lavado de dinero cometido por el entorno empresarial de Trump. Por otro lado, según el libro, Melania Trump rompió a llorar por la tristeza que le habría supuesto la victoria política de su marido. Fuente: RFI