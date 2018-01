Corea del Norte envió al Sur su lista de participantes en las primeras conversaciones entre los dos Estados en más de dos años. La reunión intercoreana tendrá lugar el martes 9 de enero. Poco después de que Corea del Norte anunciara su "probable participación" en los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en febrero en Corea del Sur, Pyongyang dió a conocer quién hará parte de la delegación que se reunirá este martes con los enviados del Sur, en la ciudad fronteriza de Panmunjom. Ri Son-Gwon, jefe del departamento encargado de los asuntos intercoreanos, encabezará en grupo de participantes al diálogo bilateral, precisó el Ministerio de Unificación surcoreano. A Ri lo acompañarán cuatro responsables, incluyendo a los encargados de las cuestiones deportivas, precisó el ministerio. Las conversaciones se producirán tras dos años de degradación de las relaciones en la península de Corea, en los que Pyongyang llevó a cabo tres nuevos ensayos nucleares y multiplicó los lanzamientos de misiles. EEUU: "nos involucraremos" Desde su residencia de Camp David, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó este sábado las señales de apaciguamiento entre las dos Coreas. "Me gustaría que lo llevarán (el diálogo) más allá de las Olimpiadas", explicó y añadió: "En el momento apropiado, nos involucraremos". El líder estadounidense declaró también estar dispuesto a reunirse con su homólogo norcoreano. Por su parte, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, se congratuló por la celebración de la reunión pero advirtió que encontrarse únicamente por el gesto no serviría de nada. Abe defendió que hay que "maximizar las presiones" sobre el régimen norcoreano para obligarle a cambiar de política. "Hablar por hablar no sirve de nada", declaró en una entrevista grabada previamente y difundida el domingo por la cadena japonesa NHK. Fuente: RFI