El presidente estadounidense se refirió a África, Haití y Salvador de manera insultante en una reunión con congresistas donde se trataba la reforma migratoria, refiere ‘The Washington Post’. Las declaraciones provocan reacciones de consternación. "¿Por qué todas estas personas de países de mierda vienen aquí?", preguntó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según contaron fuentes al diario The Washington Post. El exabrupto fue proferido por el mandatario el jueves durante un encuentro con congresistas sobre la reforma migratoria, donde se trató una propuesta bipartidaria que limitaría la reunificación familiar y el llamado programa "lotería de visas", a cambio de evitar que cientos de miles de jóvenes indocumentados sean deportados. La declaración, confirmada por El New York Times, se refería ciudadanos de Haití y de países africanos, y el Post dijo que también incluyó a El Salvador. Al mismo tiempo, Trump sugirió que Estados Unidos debería recibir a inmigrantes de lugares como Noruega, con cuya primera ministra se reunió el miércoles La Casa Blanca no desmintió las palabras ofensivas de Trump, pero subrayó su esfuerzo por encontrar una solución para los sin papeles. "Algunos políticos de Washington prefieren luchar por países extranjeros, pero el presidente Trump siempre lucha por el pueblo estadounidense", afirmó en un comunicado Raj Shah, un portavoz del gobierno. "Siempre supimos que al presidente Trump no le gustan las personas de ciertos países o de según qué color", apuntó el congresista demócrata Luis Gutiérrez. "Ahora podemos decir con 100% de seguridad que el presidente es un racista, que no comparte los valores de nuestra Constitución", agregó. “Es terrible, terrible. No es un lenguaje que se deba utilizar. Espero otra cosa del presidente estadounidense, líder del mundo libre. Es increíble que haya dicho esto”, afirmó a RFI Roberto López, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Salvador en Estados Unidos. Fuente: RFI