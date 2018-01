Interrogado por los colegas de Radio Bio Bio sobre el obispo chileno Juan Barros, acusado de encubrir abusos sexuales del clero a menores, el Papa Francisco dijo que “el día que me traigan una prueba voy a hablar”. Durante su visita a Chile el Papa Francisco no pudo evitar el escándalo de los abusos sexuales a menores por parte de miembros del clero. Los periodistas de Radio Bio Bio interrogaron al pontífice sobre el tema a su llegada a Iquique la última etapa de encuentro con feligreses. “El día que me traigan una prueba voy a hablar” dijo el Papa y agregó que “no hay una sola prueba en contra, todo es calumnia”. Barros es acusado por víctimas del sacerdote Fernando Karadima, condenado por el Vaticano en 2011 por abuso sexual a menores, de encubrir sus acciones. La presencia de Barros, de 61 años, en gran parte de las actividades del papa Francisco en Chile levantó una gran polvareda. El papa declaró el martes su "dolor y vergüenza" por los casos de abusos sexuales contra menores en Chile, que desde el año 2000 involucran a unos 80 sacerdotes. "Estas personas desde arriba están locos y @Pontifex_es (papa Francisco) habla de reparación a las víctimas. Seguimos igual y su perdón sigue siendo vacío", agregó Juan Carlos Cruz. El papa se reunió el jueves con víctimas de abusos en la Nunciatura pese a que no estaba previsto en la agenda. Fuente: RFI con Bio Bio y agencias.