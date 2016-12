Las llamadas de amenazas y extorsión al intendente de Azotey, Feliciano Arévalos, provinieron de la cárcel de Concepción, confirmó hoy el propio jefe comunal, quien comentó además que recibió los primeros informes de los investigadores. El intendente de Azotey se refirió a la denuncia que radicó ayer sobre llamadas de amenazas de muerte. El autor le aseguró que lo contrataron para matarlo y seguidamente le planteó un “arreglo” para no ejecutar el encargo. En la fecha, Arévalos mencionó que finalmente se comprobó que todo se trató de una llamada extorsiva desde la cárcel para tratar de sacarle dinero. “Pudimos constatar de dónde provenía la llamada; fue una llamada que salió de la Penitenciaría de Concepción”, refirió. Recordó que el hombre le pidió la suma de G. 4 millones para no asesinarlo. “Hice la denuncia a la comisaría de Azotey, de allí pasó a Fiscalía para que se pueda ver de dónde proviene la llamada; esta mañana me avisaron que pudieron dar con la ubicación”, detalló. Aclaró que aún no se sabe quién fue la persona que intentó extorsionarlo. “Ahora nomás me avisaron que las llamadas salieron de la Penitenciaría de Concepción; todavía no se sabe quién hizo la llamada”, señaló. El intendente consideró que difícilmente alguien quiera perpetrar un atentado en su contra, ya que -aseguró- viene trabajando con la ciudadanía. “No creo luego que pueda tener esa clase de amenaza; estamos trabajando todos los días con la gente”, aseveró. Fuente: ABC Color