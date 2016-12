El incendio de un depósito comercial en la ciudad de Mariano Roque Alonso dejó como consecuencia millonarias pérdidas debido a que las mercaderías fueron consumidas por completo y el local quedó totalmente destruido. Un depósito de balanceados, gaseosas y productos diversos se incendió esta madrugada. El comercio se encuentra ubicado en el km 18 de la ruta III, en el barrio Arecaya de Mariano R. Alonso. El propietario del local, Diego Bogarín, indicó que se trataba de un negocio familiar para el que habían realizado una inversión importante. “Me llamaron a eso de la 1:04 y vinimos a ver qué fue lo que pasó. La pérdida es enorme”, indicó a la 730 AM. “Vine y ya encontré a los bomberos y el edificio totalmente destruido. No es luego la pared; todas las mercaderías. Fue un incendio de la gran siete”, aseveró. De acuerdo a los primeros reportes, un cortocircuito habría generado el fuego, señaló la corresponsal de ABC Color en la zona, Rocío Portillo. “Para mí, fue un cortocircuito, no hay otra forma, porque es muy seguro el lugar”, reafirmó, a su vez, Bogarín. Asimismo, comentó que le parece extraño que la explosión dentro de su local haya sido tan violenta. Como consecuencia del siniestro, la pared trasera colapsó, la parte frontal se derrumbó y los portones de hierro volaron a más de 20 metros. Bogarín indicó que -solo en los productos consumidos por el fuego- las pérdidas rondarían los G. 450 millones y afirmó que no contaba con seguro. A ello hay que sumarles los importantes daños que sufrió la estructura del edificio, que estaba arrendando y por los que deberá responder. “Gracias a Dios, no hubo víctimas que lamentar”, expresó finalmente. Fuente: ABC Color