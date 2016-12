Simpatizantes de la reelección presidencial a través de la enmienda, algo que representa una violación a la Constitución Nacional, envían mensajes de texto masivos y hacen propaganda invasiva a través de los celulares. El mensaje se envía a través de mensajes de texto y en éstos los simpatizantes del cartismo “invitan” a ver un video sobre un supuesto engaño a la ciudadanía, expresándose a favor de la violación de la Constitución Nacional. El diputado liberal Édgar Acosta dijo este jueves en conversación con radio ABC Cardinal que pedirá informes a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) por el acceso a los datos privados de las personas a las que se envía estos mensajes de texto, que calificó de molestosos e invasivos. “Ahora están enviando una propaganda engañosa. Hay que instalar el tema”, indicó el legislador, agregando que de ser necesario pedirá al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, el disidente colorado Ariel Oviedo, que convoque a una sesión para tratar el tema. “Es molestoso, ahora llegan al colmo (...) Alguien está comprando datos y enviando a todos”, expresó Acosta. “DESDE EL GOBIERNO, NO” El jefe de Gabinete Civil de Horacio Cartes, Juan Carlos López Moreira, dijo, como es de suponer, que el Gobierno no envía estos molestosos mensajes. “No vi el mensaje, me comentaron. Sí vi un informe de la gente de Sicom. No creo, desde el Gobierno ninguna (orden para enviar)”, expresó el ministro y agregó que la Secretaría de Información y Comunicación (Sicom) será la que se haga cargo del asunto de estos mensajes que llegan en forma de “spam” por parte de quienes están a favor de la violación de la Constitución Nacional. Fuente: ABC Color.